Idea socialista VCO su sanità locale

Il ministero ha deciso “per il VCO un solo DEA”, con buona pace della nostra indubbia (ma trascurata) specificità montana. Sorgono domande. E’ in atto una politica che tende a smantellare uno dei migliori servizi sanitari nazionali al mondo per favorire i privati e ci penalizza molto? Sì e serve far di tutto per impedirlo.



Un ospedale unico baricentrico provinciale può essere la soluzione giusta per salvaguardare il nostro sistema sanitario? Sì e bisogna costruirlo. Implementando un’efficiente e moderna rete sanitaria territoriale. Perché insieme possono attrarre competenze mediche e garantire un servizio di alto livello ai pazienti. Sono sogni? Può darsi, ma sono realizzabili, collegando l’ospedale con sedi universitarie per attrarre medici in formazione e primari competenti, disponibili a trasferire nuove capacità ai nostri operatori. Le strutture private non sparirebbero, ma supporterebbero la nostra sanità pubblica, contribuendo a realizzare un servizio sinergico di buon livello.



E i soldi? Si sono persi nell’inerzia dei 6 anni trascorsi: 155 milioni da INAIL stanziati nel 2021 e altri 60 di fondi statali già dal 2017. Bisogna lavorare per recuperarli. E poi, dove fare l’ospedale? Atteggiamenti campanilistici hanno solo alimentato divisioni e offerto un alibi perfetto per non fare niente. Ci sono luoghi adatti, che possano soddisfare l’esigenza di “NON fare scappare i pazienti dalla nostra provincia”?



Sicuramente; la Regione li valuti seriamente e decida senza perdere tempo. Anche la rete di trasporto va considerata da subito per tutelare tutti i cittadini del VCO nel loro diritto alla salute. E, allora, bisogna FINALMENTE ragionare secondo logiche d'interesse e di necessità comuni. E’ ora di voltare pagina. Non c’è tempo da perdere. Se non ora, quando?



Idea socialista VCO