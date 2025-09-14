Criminalità giovanile: operazione della Polizia

L'operazione, nei confronti di giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.
A livello nazionale, le condotte prevalenti sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, nonché all’utilizzo distorto dei social network e ai c.d. reati d’odio. Alcuni dei giovani coinvolti appartengono, inoltre, a gruppi riconducibili ai c.d. “maranza”.
Tali fenomeni, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, non risultano più esclusivamente connessi a contesti sociali ad alta densità criminale e fanno registrare, proprio attraverso i “social network” un importante fattore di ampliamento del bacino di riferimento, di divulgazione e di emulazione, e in alcune circostanze costituiscono il c.d. “primo gradino” di accesso al mondo della criminalità, anche quella di tipo mafioso.
La Squadra Mobile di Verbania ha preso parte a questa vasta operazione, a seguito di episodi di criminalità giovanile verificatisi nel Capoluogo di Provincia; infatti, dall’inizio dell’anno a oggi, i poliziotti della Squadra hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni 11 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 17 anni per i reati di tentata rapina in concorso, oltraggio a Pubblico Ufficiale, minacce, lesioni personali, detenzione di strumenti atti ad offendere, spaccio, estorsione e lancio di fumogeni in occasione di un incontro sportivo.
Anche le vittime risultano essere quasi tutte minorenni, spesso coetanei o anche più giovani individuati quali bersagli da intimorire al fine di recuperare sigarette, effetti personali e denaro contante.
Nei confronti di soggetti minorenni, negli ultimi mesi i poliziotti della Squadra Mobile di Verbania hanno eseguito 9 interrogatori e 4 perquisizioni - nel corso delle quali sono stati sequestrati due taglierini; inoltre hanno individuato, identificato ed interrogato i due minori responsabili dello scippo ad un’anziana signora perpetrato nel centro di Intra lo scorso mese di aprile. L’identificazione è stata possibile grazie ad un approfondita attività di indagine supportata dallo studio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza sparse per la città. Attualmente si è in attesa delle determinazioni conclusive dell’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, dalla fine del mese di agosto ad oggi sono stati controllati ed identificati 258 minorenni: ad un quindicenne è stato notificato l’avviso di conclusione indagine per oltraggio a P.U., altri 3 sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di hashish (in totale 3, 6 gr) mentre ad un sedicenne è stato notificato il provvedimento, emesso dal Questore, di divieto di accedere a manifestazioni sportive.
Sempre nell’ambito delle attività volte ad intercettare e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile, la Squadra Mobile del Verbano Cusio Ossola, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, d’intesa con i Dirigenti Scolastici, ha effettuato mirati controlli, insieme a personale del reparto Prevenzione Crimine ed all’Unità Cinofila della Guardia di Finanza nei pressi degli Istituti scolastici.
