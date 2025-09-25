Il TEATRINO di Mastronauta da quest'anno è parte della rete Corto Circuito di Fondazione Piemonte dal Vivo, progetto rivolto a compagnie e spazi di aggregazione sociale, per diffondere capillarmente nel Circuito regionale – in un’ottica di riequilibrio territoriale – le arti performative.
Da questa collaborazione nasce CONTRO TORRENTE, una rassegna teatrale interamente dedicata alla scena contemporanea e ai nuovi linguaggi che per la prima volta vedrà lo spazio di Mastronauta aperto al pubblico e non solo ai soci.
"Siamo felici di poter condividere la nostra nuova rassegna con un pubblico più ampio" sottolinea Andrea Ruschetti, direttore creativo di Mastronauta "L’inserimento nel circuito Piemonte dal vivo è un riconoscimento importante per lo spazio scenico che abbiamo attivato 3 anni fa e siamo lieti di accogliere chi vorrà scoprire gli artisti che abbiamo selezionato per la stagione. L'atmosfera che si crea qui è speciale, e non vediamo l'ora di condividerla con tutti."
Mimma Moscatiello, Assessora alla Cultura del Comune di Omegna, aggiunge: "L'iniziativa di Mastronauta è la dimostrazione di come la cultura possa rigenerare i luoghi e unire le persone. Il valore dell'offerta culturale che l'associazione propone è sempre più alto e contribuisce a rendere Omegna un polo attrattivo. In uno spazio post-industriale dall'anima underground, si crea un clima unico, che fa incontrare e dialogare la gente, unendo la comunità in modo speciale e fuori dagli schemi. Questo è il risultato di una visione coraggiosa e della capacità di fare rete che arricchisce la nostra città."
L'inaugurazione della rassegna sarà un evento speciale: domenica 28 settembre alle ore 21 andrà in scena “WHITE RABBIT RED RABBIT” di Nassim Soleimanpour, con l'attore Federico Gagliardi. Un'esperienza teatrale unica nel suo genere, un esperimento sociale, in forma di spettacolo. L'attore salirà sul palco senza aver provato e senza alcuna regia: aprirà per la prima volta la busta sigillata con il copione, condividendo il suo contenuto in tempo reale con il pubblico.
La rassegna prevede sette spettacoli tra settembre 2025 e maggio 2026, trovare il calendario di tutti appuntamenti qui
