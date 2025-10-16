I giardini come motore del turismo contemporaneo

Per approfondire questo fenomeno in crescita, sabato 18 ottobre 2025 si terrà una giornata di studio dal titolo “GREEN ATTRACTION. I giardini come palcoscenico del turismo contemporaneo”.



L'evento, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale (Dipartimento DISSTE) con numerosi partner, si svolgerà a Villa Giulia a Pallanza, dalle 9.45 alle 16.



Il programma prevede una sessione mattutina con interventi istituzionali e relazioni di esperti, e una sessione pomeridiana dedicata a short talks e momenti di confronto. I temi spazieranno dal ruolo dei grandi giardini nella promozione turistica alle reti internazionali, dai progetti di ricerca alle esperienze virtuose che generano valore per il territorio.



Il Garden Tourism non attira più solo appassionati di botanica, ma un pubblico eterogeneo in cerca di bellezza, benessere e connessione con l'ambiente, posizionandosi come una proposta turistica strutturata e innovativa.



Partecipazione: Ingresso libero previa registrazione.

Per informazioni e registrazioni:

turismo@villataranto.it

segreteria@arsunivco.eu

promoturismo@comune.verbania.it