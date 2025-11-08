Lago Maggiore Marathon

Provvedimenti in vigore dal 07.11:



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA In P.ZA GARIBALDI, V.LE MAGNOLIE, DALLE 14:00 DEL 07/11/2025 ALLE 24:00 DEL 09/11/25

SENSO UNICO ALTERNATO in C.soZANITELLO, DALLE 14:00 DEL 07/11/2025 ALLE 24:00 DEL 09/11/25



Provvedimenti in vigore il 09.11:



RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE:



Rotatoria P.LE CADUTI LAGER NAZISTI: ore 10.00: Istituzione di doppio senso di circolazione parte a monte rotatoria e divieto di circolazione nella semirotonda a valle.

VIA PIANO GRANDE: dalle ore 10.00 alle ore 13.10: divieto di circolazione.

Via 42 Martiri e Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra Corso Nazioni Unite e Via 42 Martiri): Dalle ore 10.00 fino alle ore 14.10: senso unico di circolazione con direzione Suna-Fondotoce.

Via Troubetzkoy (tratto compreso tra Fornarina e Beata Giovannina), Via Castelli, Piazza Gramsci, Viale Azari (tratto compreso tra Piazza Gramsci e rotonda Tribunale), Rotonda Tribunale – nella corsia più prossima alla cappelletta, Via Vittorio Veneto (tratto compreso tra Corso Europa e Villa Giulia), Via Marconi, Piazza Giovanni XXIII, Via Cavallini, Corso Zanitello e Piazza Garibaldi: Dalle ore 10.15 alle ore 14.30: divieto di circolazione, con riapertura anticipata

della circolazione in considerazione del procedere del fine corsa.

Corso Europa (nel tratto di competenza di questo Comune): Dalle ore 10.30 alle ore 14.30: senso unico di circolazione con direzione Intra Pallanza.



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA



In Via Cavallini, Corso Zanitello, Via CASTELLI, VIA TROUBETZKOY (tratto compreso tra

Polisportiva Verbano e C.so NAZIONI UNITE) dalle ore 07:00 alle ore 14:30

Via Guglielmazzi: Sospensione della ZTL dalle ore 09.30 alle ore 16.00.