Lago Maggiore Marathon

Riportiamo le modifiche alla viabilità.

Verbania Lago Maggiore Marathon
Provvedimenti in vigore dal 07.11:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA In P.ZA GARIBALDI, V.LE MAGNOLIE, DALLE 14:00 DEL 07/11/2025 ALLE 24:00 DEL 09/11/25
SENSO UNICO ALTERNATO in C.soZANITELLO, DALLE 14:00 DEL 07/11/2025 ALLE 24:00 DEL 09/11/25

Provvedimenti in vigore il 09.11:

RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE:

Rotatoria P.LE CADUTI LAGER NAZISTI: ore 10.00: Istituzione di doppio senso di circolazione parte a monte rotatoria e divieto di circolazione nella semirotonda a valle.
VIA PIANO GRANDE: dalle ore 10.00 alle ore 13.10: divieto di circolazione.
Via 42 Martiri e Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra Corso Nazioni Unite e Via 42 Martiri): Dalle ore 10.00 fino alle ore 14.10: senso unico di circolazione con direzione Suna-Fondotoce.
Via Troubetzkoy (tratto compreso tra Fornarina e Beata Giovannina), Via Castelli, Piazza Gramsci, Viale Azari (tratto compreso tra Piazza Gramsci e rotonda Tribunale), Rotonda Tribunale – nella corsia più prossima alla cappelletta, Via Vittorio Veneto (tratto compreso tra Corso Europa e Villa Giulia), Via Marconi, Piazza Giovanni XXIII, Via Cavallini, Corso Zanitello e Piazza Garibaldi: Dalle ore 10.15 alle ore 14.30: divieto di circolazione, con riapertura anticipata
della circolazione in considerazione del procedere del fine corsa.
Corso Europa (nel tratto di competenza di questo Comune): Dalle ore 10.30 alle ore 14.30: senso unico di circolazione con direzione Intra Pallanza.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

In Via Cavallini, Corso Zanitello, Via CASTELLI, VIA TROUBETZKOY (tratto compreso tra
Polisportiva Verbano e C.so NAZIONI UNITE) dalle ore 07:00 alle ore 14:30
Via Guglielmazzi: Sospensione della ZTL dalle ore 09.30 alle ore 16.00.
 Lago Maggiore Marathon viabilità

