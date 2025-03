Lago Maggiore Half Marathon - Viabilità

Vista la richiesta prot. n. 13303/2025 del 12/03/25 presentata da OTTONE PAOLO, per

conto dell’Associazione Sport Pro-Motion ASD, corrente in Verbania, Via M.Muller 37,

CF/P. Iva 02113530030, al fine di ottenere l’istituzione di limitazioni alla circolazione in



VIE VARIE



Conseguenti all’esecuzione di lavori stradali per le seguenti motivazioni:

GARA PODISTICA SU STRADA “17° LAGO MAGGIORE HALF MARATHON”



Le prescrizioni sono: DIVIETO DI TRANSITO

Corso Zanitello, Piazza Garibaldi, V.le magnolie

Dalle ore 06:00 del giorno 29/03/25

alle ore 24.00 del giorno 30/03/25

---------------------

DIVIETO DI TRANSITO

Via Piano Grande; Caduti Lager Nazisti nella parte più prossima a lago; Via

Troubetzkoy (nel tratto compreso tra Via Castelli e C.so Nazioni Unite); Via

Castelli; P.zza Gramsci; Viale Azari (nel tratto compreso tra P.zza Gramsci e

C.so Europa); C.so Europa, Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra C.so

Europa e C.so Zanitello); L.go Tonolli.

Dalle ore 09.00 alle ore 12.15 del giorno 30/03/25

---------------------

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione Suna-Fondotoce

Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra C.so Nazioni Unite e Via 42 Martiri);

Via 42 martiri (nel tratto compreso tra Via Troubetzkoy e L.go Caduti nei

Lager

nazisti); Corso Europa (tratto di competenza comunale)

Dalle ore 09.00 alle ore 12.15 del giorno 30/03/25

---------------------

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Viale Magnolie; Corso Zanitello; Piazza Garibaldi.

Dalle ore 06:00 del giorno 29/03/25

alle ore 24.00 del giorno 30/03/25

----------------------

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Via Castelli; Via Troubetzkoy (nel tratto compreso tra la Via Scalpellini e C.so

Nazioni unite)

Dalle ore 07.30 alle ore 12.15 del giorno 30/03/2025

-----------------------

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Nelle seguenti vie:

Rotatoria P.le Caduti nei Lager Nazisti nella parte a monte

Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del giorno 30/03/2025.

--------------

DISATTIVAZIONE DEL VARCO ZTL ELETTRONICO N° 5 SITO IN VIA

GUGLIELMAZZI negli orari di modifica alla viabilità cittadina.

Obbligo di segnaletica di cantiere, messa in sicurezza della circolazione

pedonale e personale addetto alla viabilità al bisogno.

Avvisi e prescrizioni

La presente ordinanza, ai sensi dell’art. 5 del n. 285 del 30/04/1992, sarà portata

conoscenza del pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica verticale da

porsi a cura e spese del richiedente.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Verbania, lì 25/03/2025

IL COMANDANTE

CABASSA ANDREA