,La parola “theoría” significa sguardo, visione, ed è, nella sua etimologia, affine alla parola “théatron”, che consiste nell’osservazione dello spettacolo che si offre allo spettatore. La “theoría”, dunque, riguarda uno sguardo non distratto, o fugace, ma approfondito, razionale, è uno sguardo che suscita stupore e ragionamento.Il piccolo cineforum filosofico propone uno sguardo del pensiero attraverso la visione e la discussione di film con tematica attuale, interpretati con una riflessione condivisa e aperta secondo l’antico senso del dialogo e della meraviglia.Tematica del cineforum e film in programmaLa Società Filosofica Italiana – Sezione Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la Biblioteca “P. Ceretti” di Verbania, presenta:“Etica in Scena. Un viaggio cinematografico attraverso i dilemmi morali”, una nuova rassegna di cineforum filosofico dedicata al rapporto tra cinema ed etica.L’iniziativa propone sette appuntamenti domenicali, da novembre 2025 a maggio 2026, in cui il grande schermo diventa un luogo privilegiato per esplorare scelte, conflitti, ambiguità e responsabilità morali che attraversano la vita contemporanea. Ogni film è accompagnato da un quesito etico-guida che invita il pubblico a riflettere e a confrontarsi in un dialogo aperto e partecipato.Perché una rassegna sull’etica?In un’epoca segnata da rapide trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali, interrogarsi sui fondamenti dell’agire morale è più che mai necessario. Il cinema, con la forza delle sue storie e dei suoi personaggi, permette di avvicinarsi a questioni complesse in modo accessibile e coinvolgente, aprendo spazi di consapevolezza e cittadinanza attiva.Ingresso libero e incontro con il pubblicoOgni proiezione sarà seguita da un momento di discussione guidata, aperta a tutti: appassionati di cinema, studenti, insegnanti e cittadini interessati ad approfondire le grandi domande dell’etica attraverso il linguaggio cinematografico.Un nuovo sguardoProiezioni di film con presentazione e commentoInizio ore 16.00 la domenica in biblioteca “P. Ceretti”A Verbania via Vittorio Veneto 138INGRESSO LIBERODomenica 23 novembre 2025 – The Teacher (2016), regia di Jan HrebejkUna storia di manipolazione e corruzione nella Cecoslovacchia comunista. È possibile restare integri in un sistema marcio?image.pngNella Cecoslovacchia comunista, una nuova insegnante manipola studenti e genitori per favori personali.Quesito: In un sistema totalitario, qual è la scelta etica più difficile: soccombere alla corruzione o resistere individualmente?PROSSIMI FILM IN PROGRAMMADomenica 14 dicembre 2025 – Il club degli imperatori (2002), regia di Michael HoffmanL’educazione morale tra ideali, privilegi e responsabilità. Che valore ha l’integrità in un mondo diseguale?image.pngUn professore cerca di inculcare valori morali. La sua integrità viene messa alla prova da un allievo viziato.Quesito: L'educazione morale è possibile quando l'integrità è sottomessa al privilegio e al potere?Domenica 25 gennaio 2026 – Promised Land (2012), regia di Gus Van SantProfitto aziendale e tutela del territorio. Dove si colloca il confine etico tra interesse economico e bene comune?image.pngUn rappresentante di una grande azienda energetica si confronta con il benessere di una piccola comunità rurale.Quesito: Dove si traccia la linea tra profitto aziendale e responsabilità etica verso il bene comune e l'ambiente?Domenica 22 febbraio 2026 – Minority Report (2002), regia di Steven SpielbergLibertà e sicurezza nel futuro del “Pre-crimine”. Possiamo sacrificare il libero arbitrio in nome della prevenzione?image.pngIn un futuro di "Pre-crimine", un poliziotto è accusato di un omicidio non ancora commesso.Quesito: Il fine giustifica i mezzi? La sicurezza può sacrificare la libertà e il libero arbitrio?Domenica 22 marzo 2026 – Lo sciacallo – Nightcrawler (2014), regia di Dan GilroyAmbizione personale e responsabilità mediatica. È etico trasformare il dolore altrui in spettacolo?image.pngUn giovane ambizioso si immerge nel giornalismo notturno, superando i confini dell'etica per lo scoop perfetto.Quesito: Qual è il prezzo di un'ambizione sfrenata? Quanto è moralmente accettabile strumentalizzare il dolore altrui per il successo?Domenica 19 aprile 2026 – The Teacher (2023), regia di Farah NabulsiIntegrità personale e resistenza in un contesto di conflitto. Quali sono i limiti della lotta per la giustizia?image.pngUn insegnante palestinese combatte per la sua libertà e integrità in un contesto di conflitto.Quesito: Quali sono i confini etici della resistenza e del sacrificio personale per la giustizia sociale?Domenica 24 maggio 2026 – Gattaca (1997), regia di Andrew NiccolBiotecnologie, merito e discriminazione genetica. La genetica può definire il valore di una vita?image.pngIn un futuro distopico dove la genetica determina il destino, un "invalido" cerca di realizzare il suo sogno.Quesito: La genetica può e deve definire il valore di una vita? Quanto è eticamente accettabile la discriminazione biologica?