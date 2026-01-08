Incendio di Crevoladossola domato

Il fronte delle fiamme, che martedì era stato alimentato dal vento di tramontana, è stato messo sotto controllo ieri grazie al lavoro aereo coordinato dal direttore delle operazioni. Sono intervenuti due elicotteri regionali e un canadair della flotta aerea dei Vigili del Fuoco, operazioni rese possibili dall'affievolirsi del vento. Sul terreno, circa 60 unità tra Vigili del Fuoco e volontari AIB del Piemonte sono state impegnate nelle operazioni di bonifica avanzata. La zona, particolarmente impervia e non abitata, sebbene presenti alcune costruzioni rurali, ha visto coinvolti circa 25 ettari di area boschiva.



Nella serata di ieri utilizzo di droni dotati di termocamere dei Vigili del Fuoco, per rilevare eventuali punti ancora caldi. La notte è stata caratterizzata da una sorveglianza attiva per monitorare possibili riprese del fuoco. Tutte le attività sono coordinate dal posto di comando avanzato allestito in località Culsone, supportato logisticamente dalla Protezione Civile Provinciale e dalla Croce Rossa Italiana.



Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe stato appiccato, probabilmente in modo non intenzionale, da una ragazza francese senza fissa dimora. La giovane, che si era persa nei boschi, avrebbe dato fuoco della vegetazione per cercare di farsi individuare. Denunciata dalle autorità, è stata poi trasportata all'ospedale di Domodossola per accertamenti sul suo stato di salute, con particolare attenzione alla sfera psicologica.