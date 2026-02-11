 Servizio Civile Regionale 2026

Per l’anno 2026, i progetti avviabili sono 5 per un totale di 55 operatori volontari da impiegare.
I progetti hanno una durata di 8 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, articolato su cinque giorni a settimana.
L’avvio in servizio degli operatori volontari impiegati dovrà avvenire entro il mese di aprile 2026.
Ciascun operatore volontario sarà chiamato a sottoscrivere con la Regione Piemonte un contratto che stabilisce, tra l’altro, la corresponsione di un’indennità per lo svolgimento del servizio pari ad € 501,00 mensili, a condizione che il giovane presti servizio 25 ore alla settimana.
Per gli operatori volontari/operatrici volontarie è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dalla Regione Piemonte.
Terminate le attività progettuali, la Regione Piemonte provvede a rilasciare all’operatore volontario/operatrice volontaria un attestato di espletamento del servizio civile regionale redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente.
Come presentare domanda
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Ente titolare del progetto prescelto, deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a partire dal 19 gennaio 2026 all’indirizzo
https://dol.serviziocivileregionepiemonte.it
Per accedere al servizio di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL, occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, a partire dal 19 gennaio 2026 entro e non oltre le ore 12:00 del 12 febbraio 2026.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino a quello di scadenza del presente bando.
La Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on-line è disponibile sulla piattaforma DOL all’indirizzo che sarà attivo soltanto da lunedì 19 gennaio 2026:
https://dol.serviziocivileregionepiemonte.it
Servizio Civile Regionale 2026
Attraverso il bando si raccolgono le candidature per la partecipazione ai progetti di servizio civile regionale, Terza Edizione – annualità 2026 - da realizzarsi in Piemonte, approvati con determinazione dirigenziale n. 1592 del 21 novembre 2025, ai sensi della DGR n. 15-1464 del 4 agosto 2025.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto