Consiglio di Quartiere Intra - Verbale

Verbale del consiglio del giorno 27.01.2026 primo appello ore 20,30 secondo appello ore 20,45



odg:-

1)Presentazione del bilancio di previsione 2026-2028 della città di Verbania

2) la parola ai cittadini.



Per la giunta sono presenti gli Assessori: Marangio AnnaRita – Tacchini Mattia – Capra Daniele – Paretti Luciano e Baldan Sergio, delegato dal Sindaco per i Quartieri



presenti: Presidente Bazzacchi Loredana

Consiglieri: Brizio Loredana - Ambrosoli Alberto - Sole Matteo e Bonorii Fabrizio

Verificata la presenza dei consiglieri eletti la Presidente alle ore 20:45 dichiara aperta la seduta ,ringrazia i numerosi partecipanti ai quali propone di iscriversi per eventuali segnalazioni e/o proposte da segnalazione all’amministrazione comunale.



1) Prende la parola l’Assessore Marangio la quale illustra il bilancio di previsione triennale, precisando che il bilancio annuale non è stato approvato entro il 31.12.25 ma ch verrà portato in consiglio il 2.2.26 e ciò a causa del cambio di contabilità.

Precisa che la finalità dell’amministrazione comunale è quella di valorizzarne il patrimonio e garantire il massimo benessere ai cittadini attraverso aiuti nei confronti delle persone che hanno necessità, non senza rilevare che tutti i dipendenti del Comune sono stati molto attenti e proficui nelle loro attività professionali.

I servizi erogati non comporteranno alcun aumento per la cittadinanza.

A far tempo dal 1.5.26 partirà una sperimentazione che consiste nella diversificazione della raccolta del rifiuto indifferenziato attraverso sacchi personalizzati, per cui ogni persona pagherà la tassa secondo il rifiuto prodotto e non come ora secondo il numero di persone e mq. dell’immobile occupato. Verranno poi assunti degli ispettori per i dovuti controlli. All’inizio del 2027 tale regola andrà a regime.

Verrà poi realizzato un BRAND per far conoscere la nostra città, anche oltre confini, allo scopo di incrementare il turismo.

Verrà istituito un BONUS SOCIALE, che prevede la riduzione del 25% delle tariffe per tutti coloro che hanno un ISEE DI 9130. Non è necessaria alcuna richiesta, perché provvederà l’INPS a comunicare ai comuni i nominativi dei beneficiari di tale diritto.

IRPEF e IMU rimarranno inalterati, così come l’imposta di soggiorno.

Il Comune ha coperto gran parte dei servizi resi alla cittadinanza (asili nido, servizi post-scuola, centri estivi, trasporto disabili, refezione scolastica, mensa scolastica, università della terza età, auditorium, impianti sportivi e palestre) in quanto i costi rimborsati dagli utenti sono molto inferiori ai costi effettivi sostenuti dal Comune e ciò viene fatto per un sostegno alle famiglie.

Il fondo ristorno frontalieri verrà utilizzato per il 57% per investimenti, ed il resto per le spese correnti.

Una nota di merito al Comune anche per la diminuzione della percentuale di indebitamento.

Interviene poi l’Assessore Tacchini, il quale precisa che a breve vi sarà la modifica della viabilità, così come richiesto dal Quartiere Intra, nella zona di Via XXIV Maggio e Via Farinelli, per cui i sensi unici saranno invertiti, anche in funzione dell’Asilo Nido che verrà attivato nella Via S. Giuseppe, in quanto attualmente è difficoltoso il traffico anche nella rotonda esistente.

Verrà poi attivato il c.d. “parcheggio intelligente” che prevede una applicazione per verificare, attraverso dei sensori, quali stalli siano liberi in tutta la città, ciò anche per agevolare i turisti, fornendo delle indicazioni utili.

Verranno sistemate e coordinate le piste ciclabili esistenti, con minimi accorgimenti, anche in vista del passaggio del Giro d’Italia che avrà luogo nel maggio p.v.e con il coordinamento ciclabili si prevederà una mappatura di ben 27 km.

Interviene l’Assessore Paretti il quale ricorda che incentivare la cultura è sicuramente molto positiva, per la città con annessi e connessi.

Ricorda la Mostra Nazionale di Nespolo che ha portato in città oltre 6000 visitatori, i cui manifesti sono stati pubblicati in tutto il Piemonte, Lombardia e regioni vicine.

Le manifestazioni culturali sono state molteplici e hanno contribuito a far conoscere Verbania anche fuori zona e negli stati esteri.

Verrà poi istituito un centro di rilevanza nazionale per la danza presso il Centro Eventi Maggiore ed una mostra di dipinti degli allievi dell’Accademia Brera presso Villa Giulia.

Il tutto grazie anche alla professionalità interna dei dipendenti comunali che sono riusciti a svolgere tali attività con impegno, senza dover ricorrere ad enti esterni e ciò con un grande risparmio di denaro.

Interviene poi l’Assessore Capra, il quale puntualizza quali sono gli interventi che saranno attuati nel corso del 2026.

E’ previsto un piano asfalti per € 710.000 nella primavera e per € 600.000 nell’estate e ovviamente verranno sistemate le strade ove passerà il giro d’Italia con asfaltatura adeguata.

Verrà poi realizzata la terza parte della copertura degli immobili di Via Sassonia.

Inoltre verranno sostituiti i serramenti della scuola Media Quasimodo e grazie all’operato dei dipendenti che hanno fatto partecipare il Comune ad un bando, quest’ultimo dovrà sostenere solo un costo di € 165.000= Quindi verrà effettuata la riqualificazione energetica della scuola elementare PERON e anche qui si è ottenuto un cofinanziamento da parte del Parco Valgrande per € 300.000=

Verrà quindi messo in sicurezza il Ponte S.Giovanni, il cui progetto diverrà esecutivo nel febbraio 2026, trattandosi di lavori molto importanti, vi sarà una chiusura per diversi mesi con i conseguenti disagi dei residenti, ma è opportuno procedere, stante la pericolosità del medesimo.

Dovranno essere, altresì, rifatti tutti gli impianti della piscina comunale e sistemato anche lo stadio comunale, affinchè possa essere fruibile anche da altre squadre.

Inoltre verrà collocato l’impianto fotovoltaico sullo stabile ove è collocato l’ufficio tecnico.

Nel 2027 verrà anche rifatto il lungolago di Via Cavallotti con realizzazione anche di un approdo per le barche, per migliorare l’accoglienza turistica di Intra.

Interviene un cittadino presente, il quale chiede di sistemare l’area di C.so Mameli (davanti alla Tigros) e l’assessore precisa che gli uffici hanno già preso in esame la questione.

Un cittadino sollecita un maggior controllo nell’area V.lo Bogogno, ove vi sono continui schiamazzi nelle ore notturne.

Il presidente ritiene un punto fermo il progetto del quartiere PARCO ROBINSON, parco molto importante per la città di Intra, lasciato in stato precario,altra necessità per il quartiere Intra area di sgambamento lato S Giovanni e lato San Bernardino.

Già richiesto da tempo di provvedere nei parcheggi davanti alle Piscine comunali, per un numero di dieci stalli soste a due ore, ciò favorirebbe anche gli anziani dell’Auser che si recano alle pisce.

Proprio per favorire la mobilità degli anziani si ritiene necessario potenziare in vari punti e lungofiume il posizionamento di panchine

Per quanto riguarda la p.za Ranzoni il consiglio invierà un contributo ricevuto dai cittadini che si allega.

Il consigliere Sanavio prende la parola per precisare che l’attività di bonifica in V,le Azari e le susseguenti attività non porteranno alcun danno agli esercizi commerciali esistenti in città.

E’ in corso di realizzazione una variante al piano regolatore urbanistico, in quanto quello esistente è piuttosto vetusto.

I cittadini chiedono poi maggior controllo in C.so anni Mameli ang. P.le Flaim in quanto parecchie persone attraversano nonostante il divieto, e ciò a rischio continuo di incidenti stradali.

Viene poi precisato dal consigliere Baldan che le forze dell’ordine sono disponibili per incontri con la cittadinanza, per fornire suggerimenti onde prevenire le truffe in continuo aumento.

Alle ore 23.15, terminati i punti dell' odg da trattare, Il Presidente dichiara terminata la riunione.