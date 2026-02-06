Dell'anima si discute da secoli, in ambito filosofico e scientifico: talvolta nel tentativo di definirla, talvolta per metterne in dubbio l’esistenza. L’obiettivo della serata è comprendere se l'anima esista, e se sia anche "logica", e dunque “comprensibile” mediante la ragione. Si tratta dunque di una interessante occasione di approfondimento per credenti e non credenti, vista la centralità e l’attualità del tema.L’incontro, dal titolo "Ma ce l'abbiamo un'anima? Le prove che l'uomo non è solo materia" vedrà nostro ospite Francesco Agnoli, classe 1974, insegnante trentino di storia e filosofia, giornalista e scrittore.I caffè sono un ciclo di incontri pensati come momento di dialogo e ascolto, nei quali ci si ritrova ad ascoltare un relatore di riconosciuta competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.La vera scommessa che ci poniamo è proprio quella di dimostrare come la fede sia ragionevole, e che tra scienza e fede non ci sia contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.SABATO 7 FEBBRAIO all'Oratorio San Vittore un Caffè per parlare di anima, con Francesco Agnoli