Sarà dedicato al tema dell’anima il terzo appuntamento della tredicesima edizione dei Caffè organizzati all’Oratorio San Vittore di Intra, in programma sabato 7 febbraio alle ore 20.45.

Dell'anima si discute da secoli, in ambito filosofico e scientifico: talvolta nel tentativo di definirla, talvolta per metterne in dubbio l’esistenza. L’obiettivo della serata è comprendere se l'anima esista, e se sia anche "logica", e dunque “comprensibile” mediante la ragione. Si tratta dunque di una interessante occasione di approfondimento per credenti e non credenti, vista la centralità e l’attualità del tema.

L’incontro, dal titolo "Ma ce l'abbiamo un'anima? Le prove che l'uomo non è solo materia" vedrà nostro ospite Francesco Agnoli, classe 1974, insegnante trentino di storia e filosofia, giornalista e scrittore.

I caffè sono un ciclo di incontri pensati come momento di dialogo e ascolto, nei quali ci si ritrova ad ascoltare un relatore di riconosciuta competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.

La vera scommessa che ci poniamo è proprio quella di dimostrare come la fede sia ragionevole, e che tra scienza e fede non ci sia contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.

I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.

