"I caffè" dell'Oratorio San Vittore - Intelligenza Artificiale

L’incontro, intitolato “L’intelligenza artificiale ci sta cambiando?” vedrà nostro ospite don Luca Peyron, sacerdote torinese classe 1973, giurista e teologo, che ha co-fondato e coordinato il servizio per l’Apostolato Digitale che si occupa di approfondire il rapporto tra digitale e fede, ed è autore di pubblicazioni e articoli sui temi legati a tecnologia e società per i quotidiani Il Sole 24 Ore, Avvenire e l'HuffPost.A tre anni dalla diffusione di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata con continuità nelle abitudini di milioni di persone, influenzando linguaggi, apprendimento e processi decisionali. Don Luca Peyron offrirà una lettura del fenomeno che coniuga sociologia, antropologia ed esperienza pastorale.Si tratta dunque di una interessante occasione di approfondimento per credenti e non credenti, considerando l’importanza del tema.I caffè sono un ciclo di incontri in cui ci si ritrova ad ascoltare un relatore di indubbia competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.La vera scommessa che ci poniamo è proprio quella di dimostrare che la Fede è ragionevole, e che tra scienza e fede non c’è contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.Questo il programma degli incontri dei Caffè di questa tredicesima edizione:Sabato 29/11/2025 Giulio Fanti: “Perché la Sacra Sindone sfida la scienza?”Sabato 10/01/2026 don Luca Peyron: “L’intelligenza artificiale ci sta cambiando?”Sabato 7/02/2026 Francesco Agnoli: "Ma ce l'abbiamo un'anima? Le prove che l'uomo non è solo materia"Sabato 11/04/2026 Lisa Zuccarini: “La famiglia è superata?”I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.