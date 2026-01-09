"I caffè" dell'Oratorio San Vittore - Intelligenza Artificiale

L’incontro, intitolato “L’intelligenza artificiale ci sta cambiando?” vedrà nostro ospite don Luca Peyron, sacerdote torinese classe 1973, giurista e teologo, che ha co-fondato e coordinato il servizio per l’Apostolato Digitale che si occupa di approfondire il rapporto tra digitale e fede, ed è autore di pubblicazioni e articoli sui temi legati a tecnologia e società per i quotidiani Il Sole 24 Ore, Avvenire e l'HuffPost.
A tre anni dalla diffusione di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata con continuità nelle abitudini di milioni di persone, influenzando linguaggi, apprendimento e processi decisionali. Don Luca Peyron offrirà una lettura del fenomeno che coniuga sociologia, antropologia ed esperienza pastorale.
Si tratta dunque di una interessante occasione di approfondimento per credenti e non credenti, considerando l’importanza del tema.
I caffè sono un ciclo di incontri in cui ci si ritrova ad ascoltare un relatore di indubbia competenza, con l’obiettivo di cercare di utilizzare la ragione per fare luce e chiarezza su temi scottanti e sulle domande che fanno parte della vita dell'uomo.
La vera scommessa che ci poniamo è proprio quella di dimostrare che la Fede è ragionevole, e che tra scienza e fede non c’è contraddizione ma – anzi – un rapporto stretto e virtuoso.
Questo il programma degli incontri dei Caffè di questa tredicesima edizione:
Sabato 29/11/2025 Giulio Fanti: “Perché la Sacra Sindone sfida la scienza?”
Sabato 10/01/2026 don Luca Peyron: “L’intelligenza artificiale ci sta cambiando?”
Sabato 7/02/2026 Francesco Agnoli: "Ma ce l'abbiamo un'anima? Le prove che l'uomo non è solo materia"
Sabato 11/04/2026 Lisa Zuccarini: “La famiglia è superata?”
I Caffè sono organizzati dal Vicariato dei Laghi della nostra diocesi, che comprende le realtà del Verbano e del Cusio, ma sono ovviamente aperti a chiunque abbia voglia di partecipare, credenti e non credenti, chi è in ricerca, ma anche chi – magari immerso nella propria quotidianità – si sente un po’ “fermo” nel proprio cammino.
"I caffè" dell'Oratorio San Vittore - Intelligenza Artificiale
