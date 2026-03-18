La sessione d’esame si svolgerà il 14 aprile 2026 presso la sede Enaip di Omegna e riguarderà i livelli A2 - A2 integrazione - B1 adolescenti - B1 cittadinanza - B2 - B2 adolescenti , certificazioni fondamentali per i percorsi di integrazione e per la richiesta della cittadinanza italiana.



CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera è un titolo riconosciuto a livello internazionale, progettato per misurare la capacità linguistico-comunicativa dei cittadini stranieri che studiano l’italiano.

Gli esami sono aperti a tutti: non sono richiesti titoli di studio specifici, ma solo una competenza linguistica adeguata al livello scelto. Ogni candidato è libero di prepararsi nel modo che ritiene più efficace, senza obbligo di frequentare corsi specifici.



Perché scegliere Enaip come sede d’esame



Diventando sede ufficiale degli esami CILS, Enaip Piemonte mette a disposizione:

• un punto di riferimento locale affidabile per ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale

• un supporto organizzativo professionale durante tutte le fasi di iscrizione e svolgimento dell’esame

• un ambiente formativo qualificato, con esperienza nell’insegnamento dell’italiano

• la garanzia della collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, ente certificatore di eccellenza





Contatti per informazioni e iscrizioni



ENAIP OMEGNA

Piazza Goffredo Mameli 14

0323.88.72.74 - -329.87.19.745

csf-omegna@enaip.piemonte.it