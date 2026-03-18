La sessione d’esame si svolgerà il 14 aprile 2026 presso la sede Enaip di Omegna e riguarderà i livelli A2 - A2 integrazione - B1 adolescenti - B1 cittadinanza - B2 - B2 adolescenti , certificazioni fondamentali per i percorsi di integrazione e per la richiesta della cittadinanza italiana.
CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera è un titolo riconosciuto a livello internazionale, progettato per misurare la capacità linguistico-comunicativa dei cittadini stranieri che studiano l’italiano.
Gli esami sono aperti a tutti: non sono richiesti titoli di studio specifici, ma solo una competenza linguistica adeguata al livello scelto. Ogni candidato è libero di prepararsi nel modo che ritiene più efficace, senza obbligo di frequentare corsi specifici.
Perché scegliere Enaip come sede d’esame
Diventando sede ufficiale degli esami CILS, Enaip Piemonte mette a disposizione:
• un punto di riferimento locale affidabile per ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale
• un supporto organizzativo professionale durante tutte le fasi di iscrizione e svolgimento dell’esame
• un ambiente formativo qualificato, con esperienza nell’insegnamento dell’italiano
• la garanzia della collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, ente certificatore di eccellenza
Contatti per informazioni e iscrizioni
ENAIP OMEGNA
Piazza Goffredo Mameli 14
0323.88.72.74 - -329.87.19.745
csf-omegna@enaip.piemonte.it
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
Sono aperte fino al 14 marzo 2026 le iscrizioni alla prossima sessione degli esami CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena, uno degli enti più autorevoli in Italia nel campo della valutazione linguistica.
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto