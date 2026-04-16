"Con la testa in mezzo all'erba"

Note sui sessanta omegnesi caduti per la libertà, 1943-1945( Interlinea Edizioni 2026).L'edizione è promossa dalla nostra sezione ANPI Omegna e Zona Cusio.La serata è organizzata dalla nostra sezione con il patrocinio del Comune di Omegna e la collaborazione della Biblioteca Civica " Gianni Rodari" .La guerra di Liberazione è uno degli eventi importanti della nostra storia, tuttavia lo scorrere del tempo e la scomparsa dei testimoni hanno ridotto sensibilmente la sua conoscenza. Sono soprattutto i piccoli fatti a essere dimenticati. Perdurano i principi e i valori che portarono alla democrazia il Paese, ma spesso mancano le vicende di quantisi batterono e caddero per quegli esiti. Obiettivo del libro è proprio restituire identità e memoria a tutti i caduti partigiani , in questo caso di Omegna, uno dei maggiori centri di lotta al nazifascismo del Piemonte nordorientale " Storia dal basso" , quindi, come esercizio di consapevolezza del passato.