"Filastrocche del Lago Maggiore"

Da queste sponde, da queste mura, del nostro feudo ci prendiam cura: siamo i signori del lago, i conti, siamo i padroni dei boschi sui monti…
Ho costruito villa e giardini, che fanno invidia a tutti i vicini, per invitare amici, parenti, conti, marchesi, re e possidenti, perché vedessero, con meraviglia, quanto è potente la mia famiglia.
Se hai trascorso ore felici torna a trovarmi con altri amici a passeggiare qua e là, senza fretta: il nostro lago è qui che ti aspetta!
Il libro:
Le visite culturali, si sa, spesso diventano un po’ noiose per i più giovani… perché non rendere proprio i ragazzi protagonisti della giornata? Con questa breve guida saranno loro ad accompagnare nonni e genitori alla scoperta di alcune tra le località più belle e visitate del Lago Maggiore, grazie al racconto affidato alle voci di narratori originali e insoliti.
Un viaggio tra le rive, i borghi e le isole del Lago Maggiore dedicato ai giovani visitatori. Perché esplorare luoghi e tradizioni può rivelarsi un’avventura allegra e piena di sorprese.
Elena Morando
Laureata in Traduzione, interprete LIS e guida turistica, è cresciuta e vive in riva al Lago Maggiore.
Ha iniziato a scrivere filastrocche da ragazzina ma soprattutto dopo essere diventata mamma. Per l’editore La Coccinella sono usciti i tre volumi dedicati a bambini e genitori: “Nove mesi – filastrocche dal pancione”, “I miei primi 12 mesi” e “Filastrocche di Natale”.
Con questo volume invece propone una guida in rima ad alcune delle località più visitate del Lago Maggiore, destinata ai giovani turisti che magari durante la classica visita guidata si annoiano ma che leggendo queste rime possono sentirsi protagonisti e godersi l’esperienza in maniera più coinvolgente.
Elena Serrani
Laureata in Lettere Moderne con indirizzo Storia dell’Arte, svolge l’attività di guida turistica e intreccia all’amore per il territorio anche altre passioni, come la vita all’aria aperta, la letteratura e la possibilità di esprimersi con matite e colori, una parte fondamentale della sua vita sin da quando era bambina. Da quando è diventata mamma, si è avvicinata al mondo dell’illustrazione e dopo aver sperimentato tecniche diverse è approdata agli acquarelli e agli inchiostri colorati.
Tra il 2022 e il 2023 ha illustrato per edizioni Rossini “l’Abc della fattoria” di M. Panté, per edizioni Bonfirraro “Caleidoscopio” di L. Duilio e M. Lionti e per edizioni Antipodes “Poesie per i giorni senza parole” di F. Collovà.
Oggi i disegni nati dalla sua mano delicata accompagnano alla perfezione le filastrocche di questa guida per ragazzi.
"Filastrocche del Lago Maggiore"
Venerdì 20 marzo, alle oreE 18.00, presso la Libreria Alberti, si terrà la presentazione del libro: Filastrocche del Lago Maggiore, di Elena Morando, Illustrazioni di Elena Serrani, Scenari Andrea Lazzarini Editore di Stresa.
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