M5S VCO bilanci e progetti

In occasione del primo anno di attività del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle della provincia del V.C.O., nella serata del 9 aprile si è tenuta a Omegna la consueta riunione operativa degli iscritti.



Nel corso dell’incontro, oltre a rinnovare gli auguri di buon lavoro alla neo segretaria del Circolo Provinciale della Sinistra, è stata ribadita la disponibilità ad un confronto politico costruttivo, all’interno del campo progressista, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.



Inoltre sono state presentate alcune importanti novità.



A seguito della scadenza del mandato dei Coordinatori Provinciali del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, abbiamo il piacere di annunciare che, per la provincia del V.C.O., i referenti nazionali Susy Matrisciano (coordinatrice del Comitato Rapporti Territoriali del M5S ed ex portavoce al Senato) e la referente regionale Sarah Di Sabato (consigliera regionale del M5S in Piemonte) hanno nominato nuovo Coordinatore Provinciale Mario Corti, in sostituzione di Giuseppe Soldano, che ha rinunciato all’incarico per impegni lavorativi.



Inoltre, il referente del Gruppo Territoriale M5S, Imerio Frattini, dopo aver nominato Raffaele Russo — già consigliere comunale a Verbania — come vicario del GT M5S VCO in sostituzione di Mario Corti, ha ripercorso il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti durante questo primo anno di attività.



Tra questi si segnalano interrogazioni e interpellanze parlamentari e regionali, l’organizzazione di serate informative su temi centrali per il Movimento 5 Stelle — dalla legalità alla sanità, dal lavoro all’ambiente, fino alla giustizia sociale e internazionale —, il supporto alla coalizione elettorale nel Comune capoluogo di Verbania, iniziative civiche attraverso banchetti tematici sul territorio, nonché numerosi interventi mediatici e comunicati stampa.



A seguito della discussione dell’ordine del giorno, è stata presentata la novità del Movimento 5 Stelle, il Progetto “NOVA - PAROLA ALL’ITALIA” e che abbiamo il piacere di annunciare in anteprima.



https://www.movimento5stelle.eu/nova-parola-allitalia/



Su volontà diretta di Giuseppe Conte, è stato assegnato all’organizzazione Scuola Capitale + Sociale il progetto ‘Open Space Technology’ (OST), un’agorà pubblica — una vera e propria piazza aperta a tutti e realmente partecipativa — finalizzata all’organizzazione di un incontro collettivo, senza relatori né programma prestabilito, costruito a partire dal contributo diretto in risposta alla domanda:



“Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?” L’Open Space Technology (OST) è una metodologia partecipativa strutturata che consente anche a gruppi molto numerosi di auto-organizzare discussioni e produrre contenuti collettivi su temi complessi, senza un’agenda predefinita. Applicata in ambito politico, diventa uno strumento di democrazia partecipativa, volto a coinvolgere cittadini, attivisti e stakeholder nella co-creazione di programmi e decisioni pubbliche.



In un periodo storico caratterizzato da una preoccupante astensione alle urne, questo strumento vuole favorire nuove forme di partecipazione, capaci di far sentire i cittadini parte attiva delle decisioni collettive e nuovamente in grado di incidere, in modo concreto, sulla sfera personale e sociale, contribuendo al benessere tutelato dalla Costituzione.



Si tratta del più ampio progetto di democrazia partecipativa nazionale, inteso come coinvolgimento diretto dei cittadini nella definizione del programma di governo. Partecipare significa contribuire alla stesura di un programma elettorale che nasce dai territori, rafforzando il senso di appartenenza e dando piena attuazione ai principi costituzionali.



Il progetto prevede un format replicato contemporaneamente in oltre 100 “piazze” in tutta Italia, per costruire collettivamente — e a più mani — risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini e dei territori. Tutte le proposte saranno successivamente votate e il programma finale così elaborato sarà presentato al tavolo della coalizione progressista.



Si tratta, dunque, di un vero e proprio strumento di costruzione democratica dal basso, e anche la Piazza della Provincia del V.C.O. è stata scelta per fare parte di questo Progetto.



Per questo motivo, in accordo con i referenti nazionali, è stato costituito il team OST della provincia del VCO, composto da Imerio Frattini (team leader), affiancato da Simona Epifani (Baveno), Marina Ghivarelli (Domodossola), Roberto Campana (Verbania) e Danilo Teruggi (Verbania). Il gruppo avrà il compito di organizzare, nel mese di maggio (il weekend del 16 o 17), l’incontro OST del VCO, che vedrà la partecipazione di almeno 100/150 portatori di interessi collettivi, chiamati a contribuire attivamente al progetto.



Al comunicato, viene allegata la presentazione dell’OST VCO, al quale tutti siete invitati a partecipare, anche senza avere uno specifico orientamento politico.



Nei prossimi giorni poi, verrà distribuite e divulgaste una vera Cartolina di Invito per registrare le iscrizioni, considerato il numero limitato dei posti disponibili.



Con la consapevolezza di aver svolto un ruolo importante e significativo per il territorio, il Gruppo Territoriale M5S VCO, continua a impegnarsi per dare voce anche a tutti coloro che, delusi dalla politica, ambiscono a promuovere iniziative politiche concrete, anche in ambito civile e sociale.



Imerio Frattini

Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle VCO