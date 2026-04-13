Mezza Due Laghi, Giacomotti e Locatelli vincono la 27ª edizione

Una giornata ideale per le prestazioni sportive ha visto protagonisti 850 atleti provenienti da 18 Paesi, con una significativa presenza femminile (quasi il 30%). La manifestazione ha richiamato atleti anche dal Sudamerica (Brasile, Venezuela, Ecuador) e ha visto la maggior partecipazione dalla Lombardia (404 presenze), seguita da Piemonte (323) ed Emilia Romagna (20). 193 i team sportivi iscritti.



Record per Giacomotti nella mezza maratona

A dominare la gara regina dei 21 km è stato Roberto Giacomotti (Sport Project VCO), che ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 1h08'08", stabilendo il nuovo record del percorso. Secondo posto per Andrea Geddo (Luciani Sport Team) in 1h11'00", terzo il compagno di squadra Luca Ronchi con un solo secondo di distacco. Tra le donne, vittoria per Sara Locatelli (Sport Project VCO) in 1h22'56", seguita da Erika Padova (Run Card) in 1h23'30" e Lucia Cozzi (GS Fulgor Prato Sesia) in 1h26'16".



Podio della 10 km

Nella distanza dei 10 km, successo per il giovane Thomas Colombo (Varese Atletica) in 31'00", davanti a Patrick Francia (ATL. Reggio) in 31'31" e Matteo Fodrini (Sport Project VCO) in 33'32". Al femminile, prima Beatrice Vignati (US Sangiorgese) in 39'29", seguita da Valentina Bianco (Ostuni Runner's) in 41'56" e Giulia Franzi (Urban Runners) in 42'26".