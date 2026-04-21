Giornata Mondiale della Terra

Oltre 30 gli appuntamenti in programma fra il 18 e il 24 aprile. A Verbania, sabato 18 aprile alle ore 19.30, la sede LAV del VCO organizza una serata di degustazione di cibo vegano presso il Circolo Bocciofila di Possaccio ASD (Via alla Cartiera, 25).L’evento di Verbania assume quest'anno un valore particolare: nasce dalla sinergia tra l'associazione e i gestori del locale (Sara e Davide), che hanno scelto di scommettere su questa iniziativa etica nonostante le sfide organizzative. "È un momento in cui la fiducia e la collaborazione tra realtà del territorio diventano fondamentali", spiegano dalla sede locale LAV. "Scegliere di partecipare significa non solo scoprire sapori nuovi, ma dare un segnale concreto di supporto a chi decide di ospitare e promuovere messaggi di rispetto per la vita in ogni sua forma."Durante la serata verrà proposto un menù 100% plant-based: dal tris di bruschette, ai caserecci con crema di ceci e peperoni, fino al seitan cremoso e la torta di pesche della casa. Una dimostrazione di come una scelta etica possa essere pienamente appagante e conviviale.I LAV’s Earth Days sono occasioni per riflettere insieme sulle implicazioni del sistema alimentare attuale. Solo in Italia sono oltre 630 milioni ogni anno gli animali terrestri macellati per produrre cibo; LAV invita i cittadini a scoprire come, riempiendo quotidianamente il carrello della spesa con consapevolezza, sia possibile cambiare in meglio le sorti del pianeta.“Questa è un'occasione importante per riflettere sull'importanza della sinergia tra scelte individuali e politiche istituzionali. Saranno momenti di aggregazione e scambio: un modo conviviale per ragionare insieme sull’importanza di cambiare un sistema che, ad oggi, non rispetta i diritti degli animali, dell'ambiente e neanche delle persone” dichiara Domiziana Illengo, responsabile del settore alimentazione vegana di LAV.Per partecipare alla serata di Verbania è necessaria la prenotazione entro giovedì 16 aprile contattando il numero: 348 2763991.Fare la differenza può essere semplice: partecipa ai LAV’s Earth Day e unisciti a noi nella creazione di un mondo più giusto.Scopri tutti gli eventi su: https://www.lav.it/scopri-cosa-facciamo/campagne/area-food/scelta-vegan/giornata-terra-2026