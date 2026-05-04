Agroforestazione: due giornate col CNR IRSA

Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoriaL’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto WINCA4TI, dedicato alla gestione delle risorse idriche e si rivolge ad agricoltori, tecnici e portatori di interesse interessati ad approfondire il ruolo dell’agroforestazione, letta in una chiave al tempo stesso tradizionale e innovativa nella gestione sostenibile dei sistemi agricoli, in grado di rispondere alle crescenti pressioni climatiche, migliorare le performance produttive e ambientali.Il percorso si apre con la definizione dei principi dell’agroforestazione e prosegue con l’analisi dei principali modelli di sistemi agroforestali, con particolare attenzione ai sistemi alley-cropping e agrosilvopastorali. Di questi verranno illustrati i criteri di progettazione, i risultati produttivi e ambientali, quali la regolazione del microclima, la conservazione delle risorse idriche e il controllo dell’erosione, nonché le criticità gestionali e le prospettive di sviluppo.Le potenzialità dell’agroforestazione nei territori di pertinenza del progetto vengono approfondite attraverso un focus specifico sulle opportunità di innovazione offerte dalla vitiforestry all’interno di uno sguardo più ampio che sarà dedicato anche ai contesti mediterranei, con esempi applicativi su oliveti e colture tipiche.Accanto agli aspetti agronomici e produttivi, i due incontri affronteranno anche le implicazioni normative evidenziando opportunità e criticità burocratiche legate all’implementazione dei sistemi agroforestali.La prima giornata si conclude con una sessione pratica in aula, durante la quale i partecipanti potranno sperimentare strumenti di supporto alla progettazione di sistemi agroforestali orientati all’uso efficiente delle risorse idriche e adattati ai contesti territoriali del progetto.La seconda giornata prevede una visita sul campo nel territorio di Morimondo, con l’osservazione delle infrastrutture verdi realizzate da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda nei terreni donati all'Ospedale Maggiore di Milano, che permetterà di osservare le fasce boscate, i filari e le aree umide realizzate per rafforzare la rete ecologica e incrementare la biodiversità. Sarà un momento di confronto pratico sui temi della pianificazione agroforestale, della tutela del suolo e del ruolo delle infrastrutture verdi nella gestione sostenibile del territorio rurale, mostrando come progettazione ecologica e attività agricola possano convivere e rafforzarsi reciprocamente.È previsto il rilascio dei crediti formativi (CFP) per i seguenti ordini:Dottori Agronomi e ForestaliLa partecipazione all'evento formativo da diritto ad acquisire 0,125/ora per evento CFP - SDAF 06. Rif. Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n.162 del 27 aprile 2022.Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Oristano - Cagliari - Sud SardegnaLa partecipazione all'evento formativo da diritto ad acquisire 0,125/ora per evento CFPCollegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureatiL’evento è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureatiIngegneriin collaborazione con Ordine Ingegneri della Provincia VCOSolo per partecipazione in presenzaMartedì 5 maggio 2026: 6 CFPMercoledì 6 maggio 2026: 3 CFPArchitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatoriin collaborazione con OAPPC delle Province di Novara e del VCOMartedì 5 maggio 2026: 6 CFPMercoledì 6 maggio 2026: 3 CFP