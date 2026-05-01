Stelle, sapori e solidarietà per Madonna di Campagna

L'evento prevede un cocktail di benvenuto e una cena solidale preparata dall'Allegra Brigata, con momenti musicali affidati alla Nino Fasoli Band.



Il ricavato sarà destinato al progetto "Madonna di Campagna: fede, arte e comunità", che finanzierà il restauro della chiesa rinascimentale e la realizzazione di nuovi spazi per i giovani, tra cui campi da beach volley e un parco giochi. Per i bambini è prevista un'area con animatori, con soli 15 posti disponibili.



L'ingresso è a offerta libera (contributo suggerito: 50 euro per gli adulti, 10 euro per bambini dai 3 ai 10 anni). I biglietti si possono acquistare presso l'Oratorio Don Bosco, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Puntolinea. Informazioni al 348 027 4073 o via email. L'iniziativa rappresenta un'importante tappa verso il 500º anniversario di Madonna di Campagna.