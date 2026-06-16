10milioni per le Unioni Montane

Disposta l’erogazione un primo anticipo di 5 milioni, corrispondente alla metà dei contributi concessi.



Particolarmente significativo è il capitolo dedicato ai servizi scolastici per la fascia 0-14 anni, per i quali sono stati richiesti e allocati oltre 6 milioni di euro: una somma che conferma come l'istruzione e i servizi educativi rappresentino la priorità più sentita dalle comunità delle terre alte e dalle amministrazioni di riferimento. La scuola è infatti il primo presidio contro lo spopolamento delle montagne, perché garantire alle famiglie servizi educativi vicini e di qualità significa offrire una ragione concreta per continuare a vivere e crescere i propri figli nelle vallate.



«Con questo provvedimento continuiamo a investire concretamente sulle nostre montagne - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo della Montagna Marco Gallo - Garantire servizi efficienti significa contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie, creare condizioni favorevoli per chi vive e lavora nelle vallate e rafforzare la competitività dei territori montani. Si tratta di risorse importanti che consentiranno alle Unioni montane di programmare interventi strategici e di rispondere alle esigenze delle comunità locali».



Il dettaglio dei contributi



Sono stati assegnati a 51 Unioni montane e Unioni di Comuni montani del Piemonte e sono basati su diverse linee di intervento dedicate ai servizi essenziali, allo sviluppo territoriale e al sostegno delle comunità montane.



Unione Montana Alto Monferrato Aleramico (AL) – € 45.720,73



Unione di Comuni Montani Val Lemme (AL) – € 17.352,00



Unione Montana Valle Orba (AL) – € 44.918,87



Unione Montana Dal Tobbio al Colma (AL) – € 94.494,06



Unione Montana Suol d'Aleramo (AL) – € 122.430,00



Unione Montana Terre Alte (AL) – € 221.000,00



Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL) – € 132.493,17



Unione Montana Valli Curone Grue Ossona (AL) – € 56.891,00



Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida (AT) – € 107.409,65



Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale (BI) – € 317.243,80



Unione Montana Valle del Cervo - La Bürsch (BI) – € 131.156,00



Unione Montana Valle Elvo (BI) – € 183.610,00



Unione Montana Alpi del Mare (CN) – € 234.127,43



Unione Montana Alpi Marittime (CN) – € 223.560,93



Unione Montana Alta Langa (CN) – € 280.000,00



Unione Montana Alta Val Tanaro (CN) – € 167.366,00



Unione Montana Barge-Bagnolo (CN) – € 85.935,17



Unione Montana dei Comuni del Monviso (CN) – € 166.809,00



Unione Montana Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida (CN) – € 161.408,14



Unione Montana Mondolè (CN) – € 198.169,00



Unione Montana Valle Grana (CN) – € 179.300,36



Unione Montana Valle Maira (CN) – € 366.543,84



Unione Montana Valle Stura (CN) – € 394.973,47



Unione Montana Valle Varaita (CN) – € 312.884,22



Unione Montana Valli Tanaro e Casotto (CN) – € 110.058,18



Unione dei Comuni Montani Valsangone (TO) – € 238.999,00



Unione di Comuni Montani Valchiusella (TO) – € 103.366,55



Unione Montana Alpi Graie (TO) – € 249.583,31



Unione Montana Alto Canavese (TO) – € 55.809,00



Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa (TO) – € 277.605,36



Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea (TO) – € 224.113,69



Unione Montana della Val Gallenca (TO) – € 103.178,92



Unione Montana del Pinerolese (TO) – € 339.396,87



Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (TO) – € 378.728,71



Unione Montana Dora Baltea (TO) – € 26.827,10



Unione Montana Gran Paradiso (TO) – € 183.147,72



Unione Montana Mombarone (TO) – € 39.835,00



Unione Montana Valle Sacra (TO) – € 106.418,00



Unione Montana Valle Susa (TO) – € 481.519,82



Unione Montana Valli Chisone e Germanasca (TO) – € 326.000,00



Unione Montana Valli Orco e Soana (TO) – € 185.286,59



Unione Montana dei Due Laghi (VB) – € 44.579,57



Unione Montana dei Comuni della Valsesia (VC) – € 575.783,87



Unione del Lago Maggiore (VCO) – € 162.113,70



Unione Montana Alta Ossola (VCO) – € 344.086,53



Unione Montana del Cusio e del Mottarone (VCO) – € 243.643,59



Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne (VCO) – € 64.632,62



Unione Montana della Valle Vigezzo (VCO) – € 95.560,66



Unione Montana delle Valli dell'Ossola (VCO) – € 519.393,61



Unione Montana Media Ossola (VCO) – € 177.909,67



Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo (VCO) – € 136.159,71





Totale contributi concessi: € 10.039.534,19