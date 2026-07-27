Rinnovo dei campi da gioco a Carpugnino

All’evento hanno presenziato l’Assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione, Gian Luca Vignale, e il Sindaco di Brovello Carpugnino, Davide Inzaghi.L’opera ha comportato un investimento complessivo di 67.000 euro, coperto per 60.300 euro da risorse della Regione Piemonte tramite il Fondo Sviluppo e Coesione e per i restanti 6.700 euro mediante cofinanziamento.Gli interventi hanno riguardato due strutture chiave:Carpugnino (Campo Calcetto/Tennis): rimosso il fondo usurato, si è proceduto al livellamento della superficie e alla posa di un nuovo manto in erba sintetica da 25 mm con segnaletica intarsiata, rifinito a regola d'arte.Brovello (Campo da Basket): la superficie in cemento è stata trattata e rivestita con resine sintetiche elastiche ad alta resistenza, antisdrucciolo, antiriflesso e resistenti ai raggi UV.L'opera garantisce ora massima sicurezza e un forte incentivo alla pratica sportiva tra i più giovani.“L’intervento che si è appena concluso qui a Brovello-Carpugnino dimostra in pieno l’efficacia del sistema di contribuzione adottato per i Fondi di Sviluppo e Coesione – spiega l’Assessore Vignale – nell’arco di poco più di due anni dall’inizio dei procedimenti relativi agli FSC siamo riusciti a distribuire i 105 milioni di euro a beneficio di oltre ottocento Comuni piemontesi e questo ha generato quasi novecento progetti. Tanti di questi, come quello di oggi, sono conclusi o si stanno concludendo. Un iter rapido, efficace e semplice che ha permesso ai Comuni di amministrare la scelta di applicazione del contributo realizzando spesso opere ed interventi che attendevano da anni o per i quali sarebbe stato difficile trovare il giusto canale di finanziamento. I miei complimenti vanno al Sindaco Inzaghi, alla sua amministrazione ed al personale per aver utilizzato nel pieno spirito di questa misura i fondi assegnati”.“Come piccola comunità il supporto economico della Regione per queste tipologie di interventi straordinari volti a migliorare le strutture a disposizione dei nostri cittadini e dei turisti che frequentano il territorio è molto importante. Faccio riferimento a interventi che in autonomia non avremmo mai potuto permetterci a causa delle forti limitazioni economiche e della necessità di destinare prioritariamente il nostro budget alle manutenzioni stradali e strutturali per la sicurezza. Ringraziamo quindi la Regione Piemonte per questa attenzione destinata anche alle piccole realtà come la nostra” dichiara il primo cittadino Inzaghi.