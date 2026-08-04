CISL su Sacra Famiglia

La RSU della filiale di Verbania unitamente alla CISL FP PO nel prendere atto della chiusura dei servizi in epigrafe specificati, esprime forte preoccupazione in merito alla decisione di Fondazione di procedere alla cessazione delle attività del servizio ambulatoriale e domiciliare.



Il sindacato, nel valutare negativamente l’ennesimo depauperamento della filiale di Verbania, ribadisce con forza la volontà di condividere un percorso volto al mantenimento dei servizi erogati alla popolazione del territorio Verbanese. Negli ultimi anni i servizi e i reparti di Fondazione Sacra Famiglia si sono ridotti con un sistematico impoverimento delle attività e dell’occupazione.



Anche in questo frangente, l’ Organizzazione sindacale CISL FP del Piemonte O. e soprattutto la Rappresentanza Unitaria dei Lavoratori si sarebbe aspettata almeno un tavolo di confronto volto al fine di condividere le criticità già rappresentate all’inizio dell’ anno in un incontro tra Fondazione e L’ASL del VCO. Conoscere le decisioni di Sacra Famiglia di accompagnare le persone assistite in un eventuale percorso di nuove soluzioni alternative avrebbe assunto, in un corretto sistema di relazioni sindacali, un significato di forte rilevanza e di condivisione per i Lavoratori, per gli Utenti , delle priorità economiche avanzate da “Sacra Famiglia”.



Sebbene, in questa circostanza, le ricadute sulle risorse Umane non dovrebbero essere di un’ulteriore riduzione occupazionale, le scriventi O S e RSU chiedono la massima attenzione e partecipazione attraverso un tavolo di confronto e non tramite, come è avvenuto, un semplice ed anonimo documento trasmesso alla viglia della decisione finale di chiusura dei servizi domiciliari e ambulatoriali.



CISL FP PO e RSU Sacra Famiglia

Antonio Dellera