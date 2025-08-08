La Fai Cisl del Piemonte orientale rinnova la sua piena solidarietà e il suo impegno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Barry Callebaut, che da mesi affrontano con dignità e determinazione una situazione di profonda incertezza occupazionale.
Sin dal primo giorno, siamo stati presenti. lo abbiamo fatto con discrezione, senza proclami né passerelle mediatiche, ma offrendo supporto costante, ascolto, presenza reale. la segretaria generale Miriam Virdis, insieme a tutta la struttura sindacale Cisl Piemonte orientale con la segretaria generale Elena Ugazio hanno accompagnato passo dopo passo chi ha visto stravolgere il proprio presente e teme per il futuro.
Oggi, purtroppo, dopo l’ennesimo annuncio di mancato interesse da parte di potenziali acquirenti, cresce la preoccupazione per la mancanza di sbocchi concreti.
E nostro dovere ricordare che il dramma occupazionale che si sta consumando riguarda intere famiglie, e non può essere dimenticato o archiviato. Pertanto il nostro impegno insieme alle istituzioni locali, non verrà meno. siamo in attesa di ulteriori incontri per fare il punto della situazione in questa vicenda delicata, che per il momento rimane un capitolo aperto.
C’è ancora tempo per dimostrare che la responsabilità e il bene del territorio possono prevalere. La Fai Cisl del Piemonte orientale continuerà a fare la sua parte, con rispetto, fermezza e senso del dovere. Come ha sempre fatto.
A margine del comunicato, ricordiamo l'iniziativa dei lavoratori, con il portale contenente i curriculum di parte dei lavoratori Barry Callebaut, che riteniamo debba essere mantenuta viva.
CISL: impegno per Barry Callebaut
