Futuro Nazionale su Distretto Turistico dei Laghi

"Dopo avere analizzato i dati dell’operato del passato CDA del Distretto Turistico , mi unisco ai ringraziamenti all’ex presidente Francesco Gaiardelli e tutti i componenti del CDA per l’eccellente lavoro svolto. In merito all’iter di composizione del nuovo CDA non mi sembra ci sia stata discontinuità con le consuetudini passate; discontinuità, però, si è verificata con l’aumento delle quote da parte della Regione Piemonte, concreto intervento che va riconosciuto a chi ha lavorato in tal senso, permettendo una migliore operatività al Distretto Turistico.



Auguro buon lavoro al nuovo CDA ed al nuovo Presidente Longo Dorni.



Concludendo, esprimo la speranza, che grazie ad un progetto chiaro, redatto con date e scadenze certe, il Distretto possa riavvicinare le molte eccellenze territoriali private, affinché tornino ad investire coordinatamente con gli enti pubblici; a beneficio di tutti gli attori del mondo del turismo ,ma anche, in generale, ad un’ idea di sviluppo territoriale sostenibile in cui il pubblico indica la visione a lungo termine ed il privato opera col giusto obbiettivo del profitto."



Futuro Nazionale - Direttivo provinciale VCO