Nasce il Comitato Difesa Trasporti VCO

A seguito delle continue problematiche del servizio dei trasporti pubblici e dei conseguenti disagi ai danni degli utenti, soprattutto degli studenti, in data 18 settembre, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di creare un comitato a difesa dei trasporti pubblici per cercare di migliorare il servizio.



A causa di queste problematiche molti studenti non sono potuti entrare nelle loro scuole in orario, alcuni non sono nemmeno riusciti a prendere l’autobus a causa del numero massimo di persone che possono entrarvi e l’assenza di altri autobus per raggiungere le sedi. La mattina dalle ore 6:30 alle ore 8:30, ma anche il pomeriggio dalle 13:00 alle 15:00 gli autobus sono di numero inferiore rispetto alle esigenze degli studenti. Per non parlare degli studenti universitari che utilizzano l’autobus per andare in stazione e a volte perdono il treno, poi quando ritornano la sera devono aspettare molto per andare a casa.



Secondo il Presidente di VCO Trasporti i ritardi sono del 4% delle corse. Tale percentuale non rispecchia minimamente la vastità dei ritardi presenti, possiamo sostenerlo perché viviamo ciò sulla nostra pelle e in più l’anno scorso, a seguito di questa statistica, abbiamo monitorato la situazione attraverso un gruppo Whatsapp formato da ragazzi che abitualmente utilizzano il servizio in cui ricevevamo le numerose segnalazioni dei ritardi. E’ rarissimo vedere una corriera puntuale, spesse volte capita che il ritardo superi anche i 15 minuti.



Secondo noi gli autobus non hanno solo lo scopo di favorire gli spostamenti di persone che per varie cause non possono permettersi di utilizzare un mezzo proprio, ma anche ad invogliare le persone ad utilizzare il meno possibile le automobili per non inquinare. Il problema è che no si invoglieranno mai le persone, se i servizi di trasporto pubblici non saranno gestiti in maniera migliore. Non servono solo proclami, servono azioni concrete per proteggere l'ambiente.



Parlando di gestione del servizio, ci sono state molte problematiche rilevanti riguardo gli autisti, (molti di loro non si fermano alle fermate obbligatorie e non), che non sempre hanno un comportamento consono durante la guida del mezzo; sicuramente sono una minima parte del personale di VCO Trasporti, ma essi contribuiscono ai disagi.

Per non parlare dell’igiene che viene proprio a mancare, l’ambiente è trascurato, molte obliteratrici sono rotte e spesse volte i mezzi presentano guasti e a causa di questi ultimi molti autobus devono chiamare in sede per avere la sostituzione del mezzo mentre le persone sono presenti sulla corsa e si ritrovano ad aspettare ore per il cambio mezzo.



Mancano le corse per gli studenti alla mattina, ma mancano anche le corde alla sera. La precedente amministrazione regionale aveva finanziato queste corse. Ora le corse serali non ci sono più e sono state sostituite dal servizio “Treno chiama Bus” che è già stato testato e non funziona.



Per questi motivi da lunedì 23 settembre 2019 a mercoledì 3 ottobre 2019 siamo passati nelle scuole e nei punti di ritrovo dei giovani per raccogliere le firme per una petizione (testo in allegato) e abbiamo raccolto 1638 firme in così poco tempo e senza nessun tipo di pubblicità (firme in allegato). Pur sapendo che questa raccolta firme non abbia nessuna validità giuridica, voglia porre all'attenzione delle istituzioni e della politica che il servizio pubblico dei trasporti del VCO versa in una condizione orribile, e voi, chi amministra, non dovrebbe negarlo, ma provare a risolvere questa situazione.



Questi problemi non nascono oggi, e a chi di dovere questi problemi non glieli stiamo facendo notare da oggi, ma da ormai un anno e mezzo (anche attraverso una manifestazione).



Chiediamo alla Regione di aumentare i finanziamenti a VCO Trasporti, al contempo chiediamo una diversa gestione della società.

Si riparta dai famosi 7 punti espressi il 1 febbraio 2018.



Meritiamo un servizio migliore, non chiediamo la perfezione, ma siamo stanchi di vivere ogni giorno questa situazione. Chiediamo un incontro con le istituzioni e la politica.



Il comitato dei trasporti

Alessia Dicosta

Presidente



Petra Puglisi

Responsabile Comunicazioni



Rababe Jahid e Aurora Loi

Referenti Istituto Ferrini-Franzosini



Matilde Varetta e Gaia Diverio

Referenti Istituto Cobianchi



Francesca Perozzi e Camilla Cammarata Referenti Liceo Cavalieri