Verbania candidata a Capitale della cultura 2021

Entro il 2 marzo 2020 dovranno essere presentati i dossier di candidatura, che verranno esaminati da una giuria di esperti di chiara fama, per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 città finaliste da invitare in audizione. La città Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà poi scelta sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno.



L’Amministrazione Comunale di Verbania è già impegnata a fondo per la costruzione del dossier di candidatura, in stretta collaborazione con i principali referenti del territorio. Al fine di coinvolgere in modo ancora più ampio il tessuto sociale della città, sono previsti in particolare due appuntamenti:



- un incontro con le associazioni di categoria che ne rappresentano il tessuto economico e sociale e le amministrazioni dei Comuni limitrofi (giovedì 6 febbraio alle ore 18 a palazzo Flaim a Verbania Intra).



- un incontro aperto a tutti gli enti che operano in ambito culturale e nel volontariato del territorio verbanese (lunedì 10 febbraio alle ore 21 a palazzo Flaim).



La stesura del dossier di candidatura è inteso dall’Amministrazione Comunale anche come strumento che conduca alla stesura di un ‘patto per la cultura’ che coinvolga e impegni gli attori principali del territorio in una progettualità condivisa che sappia guardare in modo ambizioso anche ad un orizzonte temporale di più lungo periodo.



E proprio per dare più forza al dossier da presentare nei giorni scorsi, il Comune di Verbania, ha inviato una nota ufficiale all’assessore alla cultura della regione Piemonte Vittoria Pioggio chiedendo "un sostegno e un coinvolgimento diretto della Regione", nella certezza che questo avverrà essendo Verbania un‘eccellenza e anche facilitati dal fatto che è l’unica città piemontese candidata.



L’Amministrazione Comunale Verbania