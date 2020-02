Riunione per candidatura Capitale Italiana della Cultura 2021

Presenti gli amministratori della città e il personale degli uffici preposti alla Cultura e Turismo e della Biblioteca Civica, che si è confrontato con i responsabili degli enti che stanno collaborando per questa importante sfida: Museo del Paesaggio, Fondazione Il Maggiore, Ars.Uni.Vco, Fondazione Comunitaria VCO, Camera di Commercio del VCO, Amici dell'Archivio Storico di Verbania ecc.Tutti hanno convenuto sul potenziale culturale di Verbania e su quanto questa occasione possa garantire una visibilità e una promozione unica per il nostro territorio.Il tavolo di lavoro ha discusso dell'impostazione del dossier partendo dagli strumenti più adatti per coinvolgere la comunità intorno al progetto di candidatura.Gli elementi chiave su cui si baseranno i lavori saranno la forza evocativa del Lago Maggiore e del suo paesaggio, insieme alle sfide della modernità a cui siamo chiamati: rendere Verbania una vera e propria capitale della creatività innovativa e dell'economia culturale. Nei prossimi giorni, il Comune chiamerà a raccolta tramite una call pubblica, tutti i volontari della cultura che avranno il compito di raccogliere il maggior numero di firme a sostegno del Patto per la Cultura di Verbania e del Lago Maggiore.A partire dagli incontri pubblici del 6 e del 10 febbraio: con le associazioni di categoria che ne rappresentano il tessuto economico e sociale, gli amministratori del territorio e dei Comuni limitrofi (giovedì 6 febbraio alle ore 18 a palazzo Flaim), a tutti gli enti che operano in ambito culturale e nel volontariato del territorio verbanese (lunedì 10 febbraio alle ore 21 a palazzo Flaim).Saranno trenta giorni di impegno senza sosta, con uno sguardo che andrà però oltre la stessa candidatura, per immaginare insieme la Verbania del futuro: bella, viva e innovativa.L'Amministrazione Comunale Verbania