Ok Specificità montana VCO, una nota di Preioni

Il Cal riunitosi oggi mercoledì 5 febbraio a Torino, ha espresso praticamente all’unanimità parere favorevole alla proposta di legge “Riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l’utilizzo del demanio idrico” (Pdl n° 59) .



“Un altro passo significativo - ha commentato Alberto Preioni, Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte - verso un traguardo che abbiamo già definito storico per il Vco e che, non esitiamo a ribadirlo, consentirà al territorio di svoltare verso il futuro grazie all’ottenimento del 100% dei proventi dei canoni idrici, che dal 2012 sono invece introitati integralmente dalla Regione.



La provincia del Vco - ha aggiunto Preioni - è attualmente sull’orlo del dissesto, proprio per la mancanza dei proventi dei canoni idrici che gli sono dovuti per legge e che non gli sono stati riconosciuti. Intendo ribadire che non c’è alcuna volontà di penalizzare le altre province - ha chiarito nuovamente Preioni - anzi, all’interno del progetto di legge sono state previste forme di compensazione”.



“Il parere favorevole arrivato oggi è molto importante - ha detto ancora il leader della Lega Salvini a palazzo Lascaris - valutato che il Cal è l’organo di consultazione tra la regione e gli enti locali, e rappresenta la sede di dialogo tra la regione, da un lato, e le province, la città metropolitana, i comuni e le unioni montane dall’altro, nonché il luogo di rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali.



Alle parole della precedente amministrazione regionale targata Pd - ha sottolineato Preioni - seguono da mesi i fatti di questo “nuovo” Piemonte che, grazie al lavoro straordinario del Gruppo della Lega e del centro destra, sta imprimendo una svolta positiva a tutte le province che lo compongono. L’attenzione per i territori tutti e per quelli più decentrati, verso gli enti locali e i cittadini, restano cardini dell’azione della Lega”.



Così in una nota Alberto Preioni, Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte