Campagna donazioni agli ospedali Piemontesi

L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare dispositivi medici, sostenere le strutture sanitarie, infermieri e per aiutare tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini piemontesi e sconfiggere il Covid-19.



A comunicarlo sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli Assessori ai Servizi Digitali, Matteo Marnati e al Bilancio Andrea Tronzano nel corso della giunta straordinaria di oggi.



«In questo momento - spiega Marnati - è importante la collaborazione di tutti. Le donazioni saranno destinate al sostegno di medici e personale paramedico, ma anche per l’acquisto di materiale sanitario. I cittadini eventualmente potranno indicare nella causale l’ospedale al quale fare la donazione. A breve – ha aggiunto Marnati – sarà avviata anche una campagna di comunicazione. Tutti gli acquisti saranno rendicontati in maniera trasparente. Il comparto sanitario ha bisogno anche della solidarietà dei Piemontesi».