Anche oggi in casa - 19

Presto rispondo, in modo convinto per convincere anche me stessa. Mio cugino che abita in una grande casa in Molise ci ha invitati tutti da lui, ed io ho accettato più che volentieri. Ne ho parlato con i suoceri, marito e figli: tutti entusiasti.



Prenderemo il treno ( siamo in 6 con bagagli, 1 macchina non basterebbe), non appena... NON Appena...



Devo iniziare a lavorare, e rimando a dopo le chiacchiere con i figli che sembrano impegnati nei disegni e nei compiti sotto il vigile sguardo del nonno , anche lui appena redarguito dalla nonna perché non si e’ fatto la barba.



Evviva la normalità in questo periodo caotico.