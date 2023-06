Il Circolo dei lettori va al lago

Tra giugno e settembre una serie di incontri e conversazioni anima l’estate di chi abita, ritrova e ama questa splendida località e tutta la sua ricchezza di paesaggio e suggestioni. Sono protagonisti i libri, ma soprattutto la comunità di lettrici e lettori curiosi, sempre pronti a nuove avventure. Si intitola Cartoline dal lago, il progetto della Fondazione Circolo dei lettori per l’estate di Verbania, l’idea di diffondere a queste altitudini piemontesi la missione di crescere il desiderio di lettura, ascoltare l’attualità attraverso le storie, costruire un pensiero.È Pallanza, il lungo lago affacciato su Piazza Garibaldi, il set a cielo aperto del programma, che inaugura il 5 giugno con la conversazione tra Serena Dandini e Elena Loewenthal. Lo storico volto di Avanzi, La Tv delle Ragazze, Pippo Kennedy show discute, nel quadro del festival Editoria & Giardini, con il direttore del Circolo dei lettori, a partire da Cronache del Paradiso, ultimo romanzo pubblicato da Einaudi. Sabato 10 giugno a Verbania arriva Il Post; il giornale contemporaneo diretto da Luca Sofri porta sul lungo lago Maggiore Talk, il format che racconta e spiega la realtà a lettori e lettrici, abbonati e abbonate, attraverso una intesa maratona da mattina a sera di incontri con i giornalisti e le giornaliste e alcuni amici della redazione. Si parte con i giornali spiegati bene, la rassegna stampa del Post del direttore e del vicedirettore Francesco Costa; dopodiché da pomeriggio a sera protagonisti della no stop del Post sono Chiara Alessi e Matteo Caccia, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, Luca Misculin, Vera Gheno e Stefano Nazzi. A Verbania, a settembre il Circolo organizza anche un gruppo di lettura, i classici incontri tra i libri e i lettori. A settembre è fissato anche un appuntamento speciale, l’ultimo di Cartoline dal Lago: protagonisti è Lella Costa, attrice e autrice tra le più amate presenta Pinocchio Confidential; a 140 anni dall’uscita del grande romanzo di Carlo Collodi, Costa rilegge la favola, concludendo l’estate verbaniese del Circolo dei lettori.“La collaborazione con la prestigiosa “Fondazione Circolo dei lettori” è per noi fonte di grande soddisfazione, per la qualità delle proposte culturali che negli anni questo importante ente ha saputo mettere in campo in Piemonte. E gli appuntamenti verbanesi lo sottolineano ulteriormente, con incontri interessanti che sapranno mettere in mostra quel rapporto tra cultura e paesaggio, punto di forza della nostra bella città. Un primo passo verso, speriamo, un più duraturo rapporto. Per ora godiamoci insieme le proposte per questo 2023” commenta Silvia Marchionini, sindaca di Verbania.“Un vecchio adagio recita che prima di sposarsi occorre conoscersi. E questo è proprio ciò che stanno facendo la Fondazione Circolo dei Lettori ed il Comune di Verbania. Un ciclo di suggestivi incontri, organizzati in collaborazione, che abbracceranno il periodo estivo, da giugno a settembre.Il tutto con la speranza e la ferma determinazione di farne soltanto un punto di partenza, in attesa che Verbania diventi, dopo Novara, la seconda sede decentrata del Circolo dei Lettori, continuando quel processo di espansione fortemente voluto dalla Regione” dichiara Giulio Biino, presidente Fondazione Circolo dei lettori.“La Fondazione è felice di allargare ancora una volta i propri orizzonti, geografici e non solo, approdando nella splendida Verbania per portare cultura, dialoghi, passione per i libri e le parole. Sarà una stagione bellissima, di incontri capaci di stupire e appagare un pubblico sempre più vasto. Come tutti speriamo, sarà solo l’inizio di una futura collaborazione sempre più ricca e vivace con la città e il suo lago” aggiunge Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori.lunedì 5 giugno h 18 | piazza Garibaldi, Lungolago PallanzaINCONTRO CON SERENA DANDINIcon Elena Loewenthala partire da Cronache dal Paradiso (Einaudi)“Paradiso” è una parola a cui ognuno di noi dà significato collegandola a luoghi, odori o ricordi, magari la fede, a brevi momenti o lunghi periodi. Paradiso è se stiamo bene, in pace, felici di una felicità senza nuvole né fronzoli. Insieme a Serena Dandini esploriamo, con gentilezza, la sua storia e quella di donne e uomini partiti per viaggi straordinari, fisici e mentali, guidati dall’aspirazione all’assoluto, che hanno inseguito fino all’ossessione un sogno, un posto perfetto, un istante irripetibile, una nostalgia. Visitiamo giardini fantastici. Ci addentriamo nelle utopie di architetti, profumieri, amanti della musica, della natura. Per poi tornare nel Paradiso Perduto dell’autrice, a tirar le somme fra momenti dolorosi, bellissimi, struggenti.nell’ambito di Editoria & Giardinisabato 10 giugno dalle h 11 | piazza Garibaldi, Lungolago PallanzaTALK del PostTALK - IL POSTh 11 l giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Postcon Luca Sofri e Francesco Costah 15 Storie di Cosecon Chiara Alessi e Matteo Cacciah 15.45 Ci vuole una scienza livecon Emanuele Menietti e Beatrice Mautinoh 16.30 La Navecon Luca Misculinh 17.15 COSE Spiegate bene. Colpo di TeatroIl nuovo numero della rivista di carta del Post e Iperboreacon Luca Sofri e Matteo Cacciah 18 Amare parole. Il linguaggio e i suoi cambiamenticon Vera Ghenoh 18.45 Indagini incontra la scienza. Come tutto gira intorno al DNAcon Stefano Nazzi ed Emanuele Meniettisettembre | piazza Garibaldi, Lungolago PallanzaPINOCCHIO CONFIDENTIALreading con Lella Costascritto da Gabriele Vacis e Lella Costatratto da Le avventure di Pinocchio di Carlo CollodiLella Costa torna ad affrontare un grande classico, a 140 anni dalla sua nascita, analizzando, scomponendo e ricomponendo, insieme a Gabriele Vacis, la storia per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, offrendo così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. A partire da quelle bugie che oggi si chiamano fake news fino a tutte le sfumature della menzogna.sabato 9 e domenica 10 settembreGRUPPO DI LETTURAC’è sempre voglia e bisogno di farsi domande, cercare significati, trovare nuove amicizie e vivere quella libertà che i libri sanno regalarci. Leggere è un piacere, ma farlo insieme è ancora più bello: partecipa al gruppo di lettura e condividi con altri appassionati la magia delle storie.INGRESSIGli appuntamenti con Serena Dandini e con Lella Costa sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.Per Talk è necessaria la prenotazione: a partire da martedì 16 maggio h 15, se sei una persona abbonata al Post puoi prenotare il tuo posto seguendo le istruzioni che arriveranno via mail e su ilpost.it, se non lo sei vai su circololettori.itPer il gruppo di lettura consulta circololettori.itIn caso di pioggia, gli eventi si tengono presso il Centro Eventi Il Maggiore di Pallanza (VB), via S. Bernardino 49.