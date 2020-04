Anche oggi in casa - 38

Cosa farò da grande



Noi così detti grandi dobbiamo confessare se quello che facciamo e’ quello che volevamo loro che dovranno diventare grandi...



La nonna parla per prima e ammette che l’aver rinunciato da giovane alla sua grande aspirazione di voler continuare gli studi a favore del fratello ora medico l’ha fatta soffrire un poco.



La sua famiglia poteva offrire la possibilità di studiare a un solo figlio e la scelta era caduta sul figlio maschio,lei aveva dovuto andare a lavorare.



Fortuna volle che un conoscente le offri’ un posto di lavoro in un ufficio che le permetteva di frequentare corsi di studio serali e di frequentare persone generose di spirito e ricche di lealtà.



A completare il tutto la vita le aveva regalato una magnifica famiglia.



Il nonno si dice realizzato in tutto. Ha potuto studiare e realizzarsi nel lavoro anche se non fu una scelta libera ma obbligata dai suoi genitori



Mio marito confessa che il lavoro che svolge non era cio’ che voleva fare il suo desiderio era diventare musicista ma i suoi non vedevano “bene“ questa sua scelta che a loro avviso non dava sicurezza.



I nonni si guardano in faccia e sorridono ammettendo che alcune volte si agisce nella convinzione di fare il meglio senza tener conto delle aspirazioni dei ragazzi.



In ogni caso la famiglia che mio marito ha accanto lo ripaga alla grande di quel piccolo sacrificio



Io avrei voluto lavorare coi bambini, avrei voluto scrivere per i bambini. Anzi avrei voluto scrivere quello che i bambini dicono. Mi sarebbe piaciuto essere in grado di trasformare i desideri, i commenti, le speranze, le gioie, i dolori dei bambini in favole da bambini per i bambini.



Ora la gioia più grande per me e’ vivere con i miei figli e i miei cari,questo e’ l’importante.



Gianmaria da grande vorrebbe fare lo scienziato, vorrebbe anche volare in giro per il mondo quindi potrebbe scegliere anche di fare il pilota di aerei.



Francesco e’ ancora piu’ in dubbio la sua scelta varia da giocatore di calcio, fare il lavoro del padre, costruire macchine, fare il vigile del fuoco o semplicemente andare sulla luna.