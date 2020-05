Gruppo Carabinieri Volontari nell'emergenza Covid 19

Il Gruppo Carabinieri Volontari Verbania ha effettuato pattugliamenti per 6500 km dando assistenza ai cittadini con le consegne di mascherine e dando risposte alle tante domande ricevute Il coordinamento e stato seguito dal Presidente del Gruppo Carabinieri volontari ODV Aceti Cav Mario che con molto impegno ha organizzato giorno dopo giorno i Pattugliamenti (nei comuni di Verbania, Cambiasca Bee e Meina ) dei suoi Operatori in accordo con le amministrazioni comunali e con il comando di Polizia locale.



Il Presidente Aceti Cav Mario ringrazia tutti gli operatori del gruppo carabinieri volontari ODV Verbania per l'impegno e la professionalità dimostrata e coglie l’occasione per ringraziare per la fattiva collaborazione il Comandante della Polizia Locale di Verbania il Dott Cabassa Andrea, il Sindaco di Cambiasca Dott Liera e il Sindaco di Bee Sig Vietti Mario operatore del gruppo carabinieri volontari.



Il Presidente Aceti Cav Mario ringrazia per la fattiva collaborazione il Presidente della associazione nazionale carabinieri il luogotenente Mangialardo Bartolomeo , il Nucleo Operativo unità SAPR ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PIEMONTE TORINO per l’intervento di ricerca a Cannobio di una persona scomparsa e purtroppo ritrovata morta.