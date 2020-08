Frana a Oggebbio SS34: una nota del sindaco Ferrari

A seguito dello smottamento verificatosi venerdì 28/08/2020 intorno alle ore 16.00 che ha colpito il territorio del Comune di Oggebbio, in particolare la strada Comunale che collega Cadessino a Barbè e la S.S. 34 del Lago Maggiore, vorrei ora ringraziare, dopo tre giorni di intenso lavoro, tutte le persone che sono prontamente intervenute:



- AIB Regione Piemonte, il Comandante distaccamento Alto Verbano Jacopo Caretti, la squadra AIB di Oggebbio, il caposquadra Bruno Castelli e tutte le squadre di volontari arrivate anche da altri Comuni;



- le Ditte Colla e Grassi;



- i geologi e tutti i tecnici incaricati;



- ANAS;



- la Croce Rossa e tutti i soccorritori intervenuti;



- i Vigili del Fuoco;



- tutte le forze dell’ordine e in particolare la Polizia Locale del Comune di Oggebbio;



- gli operai e i dipendenti comunali;



- la Prefettura nella persona del Viceprefetto Vicario Dott. Losa Gaetano;



oltre all’ottima collaborazione e supporto del Sindaco Gianmaria Minazzi di Cannobio e Federico Carmine di Cannero Riviera indispensabile per la buona riuscita dei lavori.



Nel corso della settimana prenderemo contatti con la Regione Piemonte per valutare gli interventi necessari da eseguirsi sul versante dissestato.



Il lavoro da fare è ancora molto; nelle prossime ore però sarà valutata la situazione e nel pomeriggio comunicherò i nuovi orari di apertura della S.S. 34.



Sono consapevole dei disagi che si sono venuti a creare, sia per i lavoratori frontalieri e non, sia per gli operatori del turismo come anche per tutte le persone che quotidianamente fruiscono della strada. Vi garantisco il mio massimo impegno per la pronta riapertura della S.S. 34 in totale sicurezza.



Il Sindaco

Alessio Ferrari