Grande Nord su dichiarazioni Preioni su sanità VCO

La stampa locale di oggi riporta un’intervista al consigliere regionale nominato per questo territorio dove si afferma che avrebbe compiuto una giravolta di 180° sull’organizzazione della sanità nel V.C.O., niente più ospedale unico ma rafforzamento e potenziamento dell’esistente.



Non sappiamo se è un’effetto collaterale del Covid, e per questo ringraziamo il virus, o la quarantena che gli ha permesso di ascoltare qualche suggerimento, dato che da solo proprio non ce la faceva, ma ne siamo veramente lieti. Non siamo convinti che questo cambierà le cose perché il personaggio fin’ora non ha dimostrato molta credibilità, ma in attesa che qualcosa di concreto si muova, restiamo in attesa speranzosi.



Grande Nord Piemonte

Roberto De Magistris