Comitato Difesa Ospedali VCO: solidarietà allo sciopero dei lavoratori

Con questo comunicato stampa rilanciamo i messaggi dei nostri cartelli e striscioni appesi davanti agli ospedali di Verbania, Domodossola e Omegna il giorno 9 Dicembre in solidarietà allo sciopero dei lavoratori della sanità.Ribadiamo piena solidarietà ai lavoratori in sciopero e appoggiamo totalmente i motivi di esso. Per anni la si è scelleratamente tagliato i numeri dei posti letto per aderire a quella che è la logica sbagliata che è la gestione aziendale dell'ASL, ora la pandemia fa ricadere ingiustamente il peso di queste scelte sugli infermieri e operatori sanitari che stanno mettendo il tutto per tutto invece per farci uscire dall'emergenza.A questo pure la beffa che essi non sono abbastanza tutelati. Recentemente la regione Piemonte ha ricevuto le domande di assunzioni di più di 2000 infermieri, il comitato vigilera se queste assunzioni verranno applicate al nostro territorio dato proprio la necessità di esse nei nostri presidi sanitari. Inoltre invitiamo i lavoratori della sanità e il resto della cittadinanza a non aver remore a prendere contatto con il nostro comitato o inviarci criticità sul territorio, qui sotto i nostri contatti:Facebook: COMITATO A DIFESA DEI TRE OSPEDALI E DELLA SANITA PUBBLICA VCOdifesaospedalivco@virgilio.itA VerbaniaA OmegnaA Domodossola