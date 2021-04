Piemonte: vaccino, somministrate 831.603 dosi

13.873 gli over 80 e 2.527 i settantenni (di cui 1.036 vaccinati oggi dai propri medici di famiglia).



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 831.603 dosi (di cui 302.142 come seconde), corrispondenti all’84,7% delle 982.280 finora disponibili per il Piemonte.