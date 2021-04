Vaccino al via per gli over 60

Da giovedì 8 aprile chi ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni potrà prenotare il vaccino anti covid. Sono inclusi coloro che sono nati nel 1961. Lo ha formalizzato ieri la Regione Piemonte.



Saranno vaccinati dal proprio medico di famiglia oppure in un ambulatorio/punto vaccinale messo a disposizione dall’azienda sanitaria del territorio.



La preadesione alla campagna vaccinale avverrà con le stesse modalità utilizzate per gli over 70, quindi attraverso il portale regionale ilpiemontetivaccina.it.