FdI: "Tragedia Mottarone, punizione esemplare"

"Riguardo la tragedia di domenica che ha visto la morte di 14 persone, ora giunge la notizia di una responsabilità diretta della proprietata della società che gestisce l'impianto e della direzione e della responsabilità operativa del servizio. Ecco, se tutto fosse confermato allo sgomento si aggiungerebbe la rabbia per un dramma che poteva essere evitato.



Chiaramente andrà approfondita e verificata la dinamica dell'incidente, la giustizia dovrà fare il suo corso, ma fin da ora va rivolto un ringraziamento per quanto fatto dalla Procura di Verbania e dai Carabinieri di Verbania per il brillante lavoro svolto. Ora è indispensabile che giustizia sia fatta, in maniera esemplare. Il rispetto della vita e della sicurezza delle persone non è secondo a nulla.



E tutto questo va fatto anche nel rispetto di quei tantissimi professionisti, ristoratori, imprenditori e lavoratori che da sempre sono impegnati in questi territori del Mottarone e dei laghi che rappresentano un'eccellenza turistica del Piemonte. Il tutto sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, della vita delle persone e degli stessi lavoratori.



E' inaccettabile, quindi, che la scelleratezza di un sistema che privilegia il profitto alla sicurezza ricada su un'intera economia già piegata da una pesante crisi. Per questo come FdI chiediamo al governo, ma anche alle Istituzioni locali, di non abbandonare chi finora in questi luoghi ha lavorato e contribuito allo sviluppo di un intero territorio, e che ora rischia di pagare un prezzo altissimo per il gesto criminale ".



Lo dichiarano il senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, il cons prov. Damiano Colombo ed il Segretario provinciale di FdI VCO Luigi Songa