Piemonte: vaccino, somministrate 2.367.941 dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.935 i cinquantenni, 9.615 i sessantenni, 4.467 i settantenni, 2.926 gli estremamente vulnerabili e 822 gli over80. Oltre 2.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.367.941 dosi (di cui 823.490 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.489.360 finora disponibili per il Piemonte.



Da domani, 27 maggio sul portale www.ilPiemontevaccina.it potranno richiedere di essere vaccinati sul nostro territorio i residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione (come previsto dalla circolare del generale Figliuolo).



Oggi intanto sono state distribuite in Piemonte 146.250 dosi di Pfizer.