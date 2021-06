Piemonte: vaccino, somministrate 2.530.900 dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 9.746 i cinquantenni, 6.064 i sessantenni, 3.181 i settantenni, 2.129 gli estremamente vulnerabili e 535 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.530.900 dosi (di cui 887.872 come seconde), corrispondenti al 94% di 2.692.810 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a ieri perché comprende le nuove 25.600 dosi di Moderna e 31.600 di Johnson&Johnson arrivate nelle scorse ore).