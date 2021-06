Piemonte: vaccino, somministrate 2.910.403 dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.183 i trentenni, 13.854 i quarantenni, 9.612 i cinquantenni, 2.285 i sessantenni, 830 i settantenni, 902 gli estremamente vulnerabili e 303 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.910.403 dosi (di cui 926.851 come seconde), corrispondenti all’89% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte. Il totale comprende le 11.200 dosi di Johnson&Jonhson consegnate ieri alle aziende sanitarie.