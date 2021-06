L'evento rientra nell’ambito della rassegna “La pietra racconta”, organizzata dai Comuni di Baveno e Mergozzo e dall’associazione GAM, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del VCO.Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a seguenti recapiti:Ufficio Turismo 0323 924632 • WhatsApp 345 7936361 • info@bavenoturismo.itE' richiesto di indossare la mascherina.In caso di cattivo tempo il concerto verrà proposto all’interno del Centro Culturale Nostr@domus in Piazza della Chiesa a Baveno.IL CONCERTOCamaleonte Gitano è un tributo alla vocalità e anche alla voce come strumento musicale e narrativo insieme, alla sua capacità di cantare e raccontare una storia al tempo stesso.La voce è una chiave per superare ogni barriera e confine. Camaleonte Gitano si propone di unire mondi musicali diversi: ma con molti punti di contatto, ad esempio quello rom e balcanico con quello del meridione italiano, entrambe realtà difficili dal punto di vista economico e sociale, ma ricche di cultura. Brani malinconici si alternano a sfrenati balli dalle ritmiche tipicamente gitane. I brani che si succedono velocemente passando in diverse nazioni e aree geografiche conoscendone le varie lingue e apprezzandone le diverse culture. Dall’Italia settentrionale e meridionale, il viaggio musicale continua in Europa e nei paesi Balcanici, per poi raggiungere, attraversando l’Oceano Atlantico l’Argentina, il Cile, Il Messico.Il progetto “Camaleonte Gitano” ha dato vita all’omonimo CD, edito nell'ottobre 2020 con distribuzione IRD, nel quale, con Cristina Meschia, ci sono Julyo Fortunato (Fisarmonica, Contrabbasso, mandolino e cucchiai di legno), Alessandro Di Virgilio (Chitarra Classica, Manouche, sonagli, cori e Balalaika) e Anais Drago (Violino).L’ARTISTACristina Meschia è nata a Verbania nel 1990. Si avvicina alla musica con lo studio del clarinetto all’Ente Musicale di Verbania, poi si appassiona al canto alla scuola di musica Arturo Toscanini di Verbania con Angelica Boffetta, Vocal Classes di Luca Jurman a Milano e successivamente all'Accademia del Suono di Milano con Paola Folli, Francesco Rapaccioli e Vera Calacoci. Nel 2016 laurea in Canto Pop (Corsi Accademici di I° livello) al Conservatorio Federico Ghedini di Cuneo. Dal 2012 affina la tecnica vocale seguendo lezioni di canto posturale dell’insegnante Beatrice Sarti a Bologna. Nel 2015 é tra i diplomati di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione del teatro, della canzone, delle arti multimediali (un progetto promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e il Conservatorio Santa Cecilia). Studia con Rossana Casale, Tosca Donati, Piero Fabrizi, Ilaria Patassini (Pilar), Gabriella Scalise, Rudy Marra, Joe Barbieri e molti altri. Dopo un percorso presso il Conservatorio Paganini di Genova 2018 -2019 (Canto Jazz), si trasferisce a Parma. I suoi interessi si spostano sempre più verso la musicoterapia e dal 2018 frequenta a Torino il corso triennale di Musica & Terapia presso Apim Associazione Professionale Italiana Musicoterapeuti (La tesi è prevista per ottobre 2021).A novembre 2020 si laurea con 110 e lode presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma in Discipline musicali ad indirizzo Pop RockSi è esibita in numerosi contesti, tra cui al Teatro Toselli di Cuneo (finalista del Premio Nazionale delle Arti jazz nel 2010), nel 2012 durante la Festa Europea della musica canta nei concerti sacri di Duke Ellington nella caserma della finanza di Cuneo, al Teatro Coccia di Novara (in ZimboIta Concert nel 2012), al Palazzetto dello Sport di Verbania per manifestazioni sportive e benefiche (Memorial Veronica Argento, Paffoni Fulgor Basket, Lezioni di Legalità con Gian Luigi Buffon 2014, Verbania Gioca 2014). È tra i trenta finalisti del concorso organizzato dalla stampa UP2U con la performance da lei ideata "rami in su" che vede intrecciare le sue passioni più grandi: la musica e la pittura collaborando con la pittrice Anna Bianchi. Dal 2013 collabora con il chitarrista Dario Fornara nella scrittura di brani originali.Nel 2012 incide con il chitarrista Alessio Menconi il cd “iDea”, una raccolta di piccole perle della nostra musica Italiana e di alcuni inediti di Menconi. (EtichettaFingerpiking.net). Nel settembre 2016 pubblica “Intra”, con 12 tracce che rielaborato canzoni popolari del Verbano. A Novembre 2018 pubblica “Inverna” un disco tra folk e jazz, composto da 9 brani arrangiati da Giampaolo Casati, che racchiude le tradizioni lombarde, i canti di protesta e contro la guerra, canti di lavoro, ma anche canzoni d’amore. Nell'ottobre 2020 esce con distribuzione IRD "Camaleonte Gitano" - Viaggio Intorno al Mondo.