In biblioteca con i più piccoli

Per promuovere questa sezione, Nati per Leggere – che offre anche un canale youtube (Nati per Leggere Verbano Cusio Ossola) ricco di video, audio e tutorial, destinati a bambini e genitori –nel 2021 ha predisposto un calendario multilingua per offrire un'occasione di interazione a bambini con culture lontane, ma che quotidianamente crescono insieme e frequentano gli stessi luoghi.Il progetto, realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo, è un’opportunità per ricordare nelle 10 lingue più parlate nel nostrot erritorio i 10 buoni motivi per avvicinare i bambini alla lettura. Il Sistema Bibliotecario del VCO prosegue il percorso di valorizzazione e promozione delle proprie iniziative sui social, con campagne informative miratesuwww.facebook.com/bibliotechevco.Per informazioni e aggiornamenti: www.bibliotechevco.it– www.facebook.com/bibliotechevco