Metti Una Sera al Cinema - Io sono ancora qui

IO SONO ANCORA QUI



Regia: Walter Salles Interpreti: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Valentina Herszage, Luiza Kozovski, Maria Manoella, Marjorie Estano, Bárbara Luz, Cora Mora, Gabriela Carneiro da Cunha, Olivia Torres, Guilherme Silveira, Antonio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, Carla Ribas

Durata: 136′ - Francia, Brasile 2024



Non è solo un film sulla dittatura dei militari, ma sa restituire l’effetto dell’improvvisa e inattesa tragedia. Un cinema semplice ma anche limpido e di grande impatto. La dura dittatura nel Brasile degli anni ’70 è lo scenario sul quale il lungo racconto di Salles si snoda. Da Rio Janeiro a San Paolo le vicende della famiglia Paiva con lui Rubens Paiva, deputato laburista e lei Eunice, la moglie e i cinque figli, diventano il soggetto di questa lunga storia, ancora una volta tratta dalla cronaca, con i veri protagonisti che vedremo sui titoli di coda. Io sono ancora qui diventa diario essenziale non soltanto degli anni del regime di polizia con le torture e i desaparecidos, ma è soprattutto un’indagine sugli effetti devastanti che la storia tragica di quegli anni ha avuto sulle famiglie gettate improvvisamente nel vortice della paura e nel terrore della morte.