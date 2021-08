Piemonte: vaccino, somministrate 5.278.404 dosi

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.270 i 12-15enni, 5.565 i 16-29enni, 2.771 i trentenni, 2.347 i quarantenni, 1.884 i cinquantenni, 1.395 i sessantenni, 621 i settantenni, 288 gli estremamente vulnerabili e 192 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.278.404 dosi (di cui 2.369.163 come seconde), corrispondenti al 96,1% di 5.489.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i caricamenti delle nuove dosi di Moderna



Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 234.000 dosi di Pfizer.