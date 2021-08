Piemonte: vaccino, somministrate 5.450.562 dosi

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.933 i 12-15enni, 5.059 i 16-29enni, 2.661i trentenni, 2.139 i quarantenni, 1.720 i cinquantenni, 581 i sessantenni, 201 i settantenni, 180 gli estremamente vulnerabili e 76 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.450.562 dosi (di cui 2.447.953 come seconde), corrispondenti all’89,6 % di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.