100 anni della Sezione Intra ANA

Nel 2020 la Sezione Intra dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) ha festeggiato i suoi primi cento anni: seconda sezione ad essere fondata in Italia dopo quella di Torino, l’Intra - che nacque come Sezione Verbano per poi scindersi in diverse sezioni - porta oggi il nome del glorioso Battaglione Intra che è stato protagonista di grandi pagine di storia del nostro Paese.Purtroppo la pandemia ha impedito alla Sezione Intra di celebrare i suoi primi cento anni come voluto: per il mese di settembre 2020, infatti, era in programma a Verbania il Raduno del 1° Raggruppamento, una adunata riservata alle sezioni di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e agli amici francesi. Anche quest’anno è stato impossibile, causa Covid, proporre questo appuntamento ma la Sezione Intra ha deciso di celebrare ugualmente il proprio anniversario con una cerimonia evidentemente più sobria ma dai significati ugualmente importanti.L’appuntamento è fissato per domenica 19 settembre alla Caserma Simonetta, in quella che fu la “casa” del Battaglione Intra: alle 9.45 ci sarà l’alzabandiera, seguito dall’onore ai caduti e dalla Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, l’allocuzione del professor Pier Antonio Ragozza e quindi il passaggio ufficiale della “stecca” alla Sezione di Intra che organizzerà il Raduno del 1° Raggruppamento nel 2022.La celebrazione dei 100 anni della Sezione Intra sarà l’occasione per ricordare tutti gli Alpini delle nostre terre che sono caduti per la Patria, tutte le Penne Nere che hanno fatto la storia della nostra Sezione, gli Alpini andati avanti e rendere omaggio a coloro che ancora oggi tengono alti i colori dell’Intra, prestando servizi alle nostre comunità anche in questo periodo difficile.