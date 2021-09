Giovani Forza Italia su ripresa scuola

Una data importante la ripartenza delle scuole.



La ripresa dell'anno scolastico segna un nuovo inizio, tutti noi abbiamo dovuto confrontarci con il Covid e le sue pesantissime conseguenze.



L’anno scorso è terminato con l’impegno da parte delle istituzioni di farci ripartire in presenza e possiamo dire che l’impegno è stato rispettato.

La DAD ci ha dimostrato come la presenza, la condivisione e la socializzazione siano importanti tanto quanto lo sono le materie di studio.



Noi giovani nel corso della campagna vaccinale abbiamo dato prova di altissimo senso di responsabilità e grande maturità, rendendo possibile ricominciare in aula sui banchi di scuola.

Crediamo che tutto il mondo della politica abbia il dovere di garantire che la scuola rimanga in presenza, abbandonando il modello della didattica a distanza che si è dimostrato fallimentare e discriminatorio.



A tutti gli studenti, insegnanti e personale ata rivolgiamo il nostro augurio per un buon anno scolastico pieno di creatività ed entusiasmo.



Il coordinatore giovani Forza Italia VCO Samuele D'Alessandro